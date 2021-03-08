Ankara’da Kafe ve Restoranlar Açıldı! Bir Kafe ve Restoranda En Fazla Kaç Dakika Oturmalı?
Türkiye'de vaka sayılarının azalması ve aşı çalışmalarıyla beraber kademeli normalleşme adımı atıldı. Ankara'da kafe ve restoranları açılmaya başlandı. Peki, kafe ve restoranlarda kaç dakika oturmak gerekir? İşte detaylar...
Türkiye’de vaka sayılarının azalmaya başlamasına ve aşı uygulamalarının hız kazanmasına bağlı olarak uzun süredir konuşulan normalleşme süreci de başladı. Mart ayının başlaması ile Türkiye genelinde kontrollü normalleşme döneminin başlaması ile beraber illere göre farklı esnemeler getirildi. Ülkede yüksek ve çok yüksek riskli olan iller dışında kafe ve restoranlar da hizmet vermeye başladı.
Orta riskli iller arasında yer alan ve haritada sarı renkle gösterilen Ankara’da da 1 mart itibari ile kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı. Uzun süredir müşteri alamadıkları için ekonomik sıkıntı yaşayan işletme sahipleri kapılarını sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında açmaya başladı. Bununla beraber evlerde sıkılan vatandaşlar da bu işletmelere akın etti. Normalleşme sürecinin çok hızlı başlaması üzerine Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer vatandaşlar kafe ve restoranlarda oturma süreleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyardı.
08 Mar 2021 - 12:53 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.