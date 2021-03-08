Müge Anlı'da Vahşet Stüdyoda Açıklandı! Mervenur Polat Hakkında Son Dakika Gelişmesi Yürekleri Dağlarken, Bir Çocuk Annesiz Kaldı… Cesedi Kuryeyle...
ATV ekranlarının başarılı yapımlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca kişi son zamanlarda 4 aydır kayıp olan Mervenur Polat’ın akıbetinin ne olduğunu merak ediyordu. Müge Anlı bugün yayınlanan yeni bölümde Mervenur Polat hakkında acı haberi verdi. Cesedi paketlenip…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mervenur Polat’ın ablası kardeşinden 4 aydır haber alamadığını dile getirmişti. Müge Anlı ise 20 yaşındaki genç kızın bulunması için ekibiyle beraber derin bir soruşturma başlatmıştı. Mervenur Polat’ı en son görenler İbrahim Halil, Ferdi ve 32 yalında olan Gökhan’dı. Görgü tanıkları Mervenur Polat’ın gittiği iş hanında tecavüze uğramış olabileceğini dile getirmişti. Olayın perde arkasındaki cinayet ise akıllara durgunluk verdi.
İş hanına en son gittiğinde Mervenur’u ağlarken gördüğünü ve yanında Cüneyt adında birisinin olduğunu söyleyen Gökhan, korktuğu için balkondan atladığını dile getirmişti. Kendisini savunan görgü tanığı Müge Anlı’ya, “Belki Merve’yle birlikte beni de öldürecekti!” sözlerini dile getirmişti. 20 yaşında olan genç kızın başına ne geldiği merak konusu olurken ablasının çığlıkları stüdyoda yankılanmıştı.
08 Mar 2021 - 12:30 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.