8 Mart 1857 Kadın Katliamı Nedir? 1857'de Neler Yaşandı?
Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınların hakları ve mücadelelerini hatırlatmak için kutlanmaktadır. 8 Mart 1857 kadın katliamı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
8 Mart Dünya Kadınlar günü her yıl tüm kadınların sahip oldukları hakları ve mücadelelerini hatırlatmak için kutlanır. 1857 yılında yaşanan kadın katliamının ardından ortaya çıkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1910 yılından bu yana kutlanmaya başlamıştır.
Tüm dünyadaki kadınların iş hayatında, sosyal ve özel hayatta eşit olduklarının hatırlatıldığı 8 mart günü tüm dünyada yürüyüş ve eylemlerle kutlanmaktadır. 8 martın ortaya çıkışı ise 1857 yılında ABD’nin New York kentinde yaşanan bir katliama dayanmaktadır. Katliamda 129 kadın hayatını kaybetmiştir.
08 Mar 2021 - 13:03 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.