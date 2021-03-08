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- 08 Mar 2021 - 13:03 G: 08 Mar 2021 - 13:10

8 Mart 1857 Kadın Katliamı Nedir? 1857'de Neler Yaşandı?

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınların hakları ve mücadelelerini hatırlatmak için kutlanmaktadır. 8 Mart 1857 kadın katliamı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

8 Mart Dünya Kadınlar günü her yıl tüm kadınların sahip oldukları hakları ve mücadelelerini hatırlatmak için kutlanır. 1857 yılında yaşanan kadın katliamının ardından ortaya çıkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1910 yılından bu yana kutlanmaya başlamıştır.

Tüm dünyadaki kadınların iş hayatında, sosyal ve özel hayatta eşit olduklarının hatırlatıldığı 8 mart günü tüm dünyada yürüyüş ve eylemlerle kutlanmaktadır. 8 martın ortaya çıkışı ise 1857 yılında ABD’nin New York kentinde yaşanan bir katliama dayanmaktadır. Katliamda 129 kadın hayatını kaybetmiştir.

08 Mar 2021 - 13:03 - Gündem

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