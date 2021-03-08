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- 08 Mar 2021 - 16:42 G: 08 Mar 2021 - 16:51

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Evleniyor! Durum Düşünülenin Aksine! Nikâh Tarihi Alındı, Her Şey Tamam! “Hayırlı Uğurlu Olsun”

Fox TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde yer alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, son zamanlarda gündemde sık sık yer alıyor. İkilinin birbirlerine olan yakınlıkları takipçilerini şaşkına çevirirken Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in gizli aşk düşünceleri Bürsini’in evlilik kararıyla son buldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlü oyuncu sık sık sosyal medyada gündeme gelirken hayran kitlesi de giderek artmaya başladı. Ekranların yakışıklı ve karizmatik isimlerinden birisi olan Kerem Bürsin, son zamanlarda sevenlerine yaptığı paylaşımlarla gündemde adeta deprem etkisi yaratıyor. Birçok kişi Kerem Bürsin’in Hande Erçel ile birlikteliğini ne zaman açıklayacağını merak etmeye başlarken ortaya çıkan bilgi herkesi şaşkına çevirdi.

Sen Çal Kapımı dizisiyle popülerliğini zirveye çıkaran Kerem Bürsin hakkında ortaya çıkan haberler tüm dikkatleri üzerine çekti. Hande Erçel’le birliktelik açıklamaları beklenilirken o isimle beraber olması da tüm sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Kerem Bürsin’in kiminle evlendiğini duyanlar ise kulaklarına inanamıyor şaşkınlığına engel olamıyor. İşte o şanslı isim…

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08 Mar 2021 - 16:42 Ankara- Dizi Haberleri

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