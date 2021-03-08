Hande Erçel ve Kerem Bürsin Evleniyor! Durum Düşünülenin Aksine! Nikâh Tarihi Alındı, Her Şey Tamam! “Hayırlı Uğurlu Olsun”

Ünlü oyuncu sık sık sosyal medyada gündeme gelirken hayran kitlesi de giderek artmaya başladı. Ekranların yakışıklı ve karizmatik isimlerinden birisi olan Kerem Bürsin, son zamanlarda sevenlerine yaptığı paylaşımlarla gündemde adeta deprem etkisi yaratıyor. Birçok kişi Kerem Bürsin’in Hande Erçel ile birlikteliğini ne zaman açıklayacağını merak etmeye başlarken ortaya çıkan bilgi herkesi şaşkına çevirdi.

Sen Çal Kapımı dizisiyle popülerliğini zirveye çıkaran Kerem Bürsin hakkında ortaya çıkan haberler tüm dikkatleri üzerine çekti. Hande Erçel’le birliktelik açıklamaları beklenilirken o isimle beraber olması da tüm sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Kerem Bürsin’in kiminle evlendiğini duyanlar ise kulaklarına inanamıyor şaşkınlığına engel olamıyor. İşte o şanslı isim…