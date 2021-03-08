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- 08 Mar 2021 - 16:51 G: 08 Mar 2021 - 17:12

Demet Akalın’ın Kocasına Söylediği Şey Milyonları Şoka Soktu! Duyanlar Ne Diyeceklerini Bilemedi! Meğer Demet Akalın…

Sivri dili ve söylediği şarkılarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Demet Akalın, Instagram hesabını aktif kullanmasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen haftalarda eşi Okan Kurt’la birlikte koronavirüse yakalanan Demet Akalın, sevenlerini büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Bunun yanı sıra Demet Akalın’ın kocasına söylediği şey milyonları şok etti…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında boy gösteren Demet Akalın, son zamanların en gözde isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının hemen hemen her paylaşımı sosyal medyadan anında etkileşim alırken geçtiğimiz gün programda Okan Kurt’a söylediği şey herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca kişi o sözlerin ardından sosyal medya da birçok paylaşımda bulundu.

Alışveriş merkezlerinde sık sık boy gösteren Demet Akalın, giyim tarzıyla beraber sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Ünlü şarkıcının tarzı bir yana o kıyafetleri için harcadığı paralarda dudak uçuklatıyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’ın yer aldığı programa konuk olan Okan Kurt, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Lakin asıl dikkat çeken nokta Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’a söylediği şey oldu.

08 Mar 2021 - 16:51 Ankara- Magazin

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