Müge Anlı’da Türkiye’yi Ayağa Kaldıran Koca Şiddeti! Mağdur Kadın Çocuğunun Yanında Eşinden Dayak Yedi! Mahkemeden İlk Karar Çıktı…
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günden güne yeni olaylar yaşanıyor. Bu olaylar beraberinde yeni gelişmeleri getirerek programın izleyici kitlesi üzerinde büyük bir şok etkisi yaratıyor. Müge Anlı’nın bugün yayınlanan yeni bölümünde uzun süredir gündemde olan bir konu ele alındı. Kocasından sokak ortasında ve 5 yaşındaki çocuğunun yanında şiddet gören kadının kız kardeşi canlı yayına geldi.
Samsun’da yaşanan olaya değinen Müge Anlı, “Ayrıldığın eşin, bitmiş gitmiş. Yerlerde tekmeleyerek döven bir adam ve yanında 5 yaşında çocuk. Hadi kadına yaptığına utanmıyorsun da orada ki çocuğun gözü önünde annesini öldüresiye tekmeliyor ve dövüyorsun. Bu neyin öfkesi neyin kini? Anlamak mümkün değil. Zaten boşanmış gitmişsin!” sözlerini dile getirdi. Eski kocası tarafından dövülen kadının kardeşi canlı yayında son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu.
24 yaşındaki Emre, 5 yaşındaki kızının gözü önünde 3 yıl önce ayrıldığı eşini sokak ortasında dakikalara darp etti. Sosyal medyaya düşen bu görüntüler ise tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Saldırgan eski eş tutuklanmasının ardından kendisini savunmak için polise, “Kızımı teslim alırken bana ‘sana bir daha kızımı göstermeyeceğim’ gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Kimlikleri belli olursa hepsinden şikayetçi olacağım!” ifadesini verdiği ortaya çıktı.
08 Mar 2021 - 17:14 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.