İbo Show’un Seyircisine Kâbus Gibi Haber! O Dizi Programın İpini Çekti, Final Çanları Çalmaya Başladı! Ekranlardan Ayrılması An Meselesi!
Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show, her hafta birbirinden farklı konuklarla izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Uzun zaman sonra tekrardan programın başına geçen İbrahim Tatlıses, geçirdiği talihsiz kazadan sonra tekrardan sevenlerinin karşısına çıktı. İbo Show programı kaldığı yerden devam ederken Cumartesi akşamları çok daha eğlenceli olmaya başladı.
Her Cumartesi farklı bir formatla Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşan İbo Show programı, ekran başındakilere keyif dolu anlar yaşatıyor. Programa gelen konuklar seslendirdiği parçalarla ekran başındakileri mest ederken milyonlarca kişi bu anlara şahit oluyor. Peki, 6 Mart reyting sonuçlarında İbo Show programının durumu ne?
Uzun bir aradan sonra tekrardan ekranlara dönen İbo Show’un geçtiğimiz Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, Niran Ünsan, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı konuk olurken gecede eğlenceli anlar yaşandı. Fakat reytinglerde git gide düşmekte olan İbo Show’un neden bu kadar gerilediği ise merak konusu oldu.
08 Mar 2021 - 18:02 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.