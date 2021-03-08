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08 Mar 2021 - 19:52

Hande Erçel Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Duygu Seline Kapıldı! Son Derece Özel Bir Günde O İsmi Unutmadı! Ne Kerem Bürsin Ne Bir Başkası… “Ah Hande’m…”

Hemen hemen her hareketi ve yaptığı açıklamalarıyla gündemde uzun soluklu yer edinen Hande Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinin ardından ününe ün katan ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımı görenler şaşkınlığına engel olamazken son derece duygusal anlar yaşadı. Hande Erçel o hareketinin ardından sosyal medyada gündem oldu.