Hande Erçel Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Duygu Seline Kapıldı! Son Derece Özel Bir Günde O İsmi Unutmadı! Ne Kerem Bürsin Ne Bir Başkası… “Ah Hande’m…”
Hemen hemen her hareketi ve yaptığı açıklamalarıyla gündemde uzun soluklu yer edinen Hande Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinin ardından ününe ün katan ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımı görenler şaşkınlığına engel olamazken son derece duygusal anlar yaşadı. Hande Erçel o hareketinin ardından sosyal medyada gündem oldu.
Sen Çal Kapımı dizisinde partneri Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla beraber adeta yürekleri dağladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına milyonlarca beğeni giderken, binlerce kişi Hande Erçel’le beraber yasa girdi. Paylaşımı ise gündemde adeta yankı uyandırdı.
Kariyer hayatı, başarısı, güzelliği ve aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Sık sık paylaşımlar yapan ve neredeyse her halini takipçilerine aktaran ünlü oyuncunun son paylaşımı adeta yürekleri dağladı. Erçel’in hayranlarından yorum gecikmedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.