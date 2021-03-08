İbrahim Tatlıses’in Asıl Kimliği Ortaya Çıktı! O Gerçeği Hiç Kimse Bilmiyordu! Meğer İbrahim Tatlıses…
Şimdilerde İbo Show programında boy gösteren İbrahim Tatlıses, cumartesi günlerinin en çok sevilen yüzleri arasında yer alıyor. Zaman zaman söylediği sözler ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen usta sanatçı hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Ne yazık ki çoğu insan bunu bilmiyordu. İbo Show’la gündemden düşmeyen Tatlıses, bu gerçekle beraber yeniden gündeme geldi.
1954 yılında Şanlıurfa’da hayata gözlerini açan İbrahim Tatlıses, yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu uzun süre tedavi altında kalmış ve sevenleri usta sanatçının yeniden ekranlara dönmesini temenni etmişti. Beklendiği gibi de oldu. İbrahim Tatlıses, İbo Show’la beraber öyle bir dönüş yaptı ki milyonlarca kişi hayranlıkla ve özlemle programını soluksuz izlemeye başladı. Tatlıses hakkında ortaya çıkan gerçek ise şok etkisi yarattı.
İnşaat işçiliğinden leblebiciliğe kadar birçok alanda çalışan ve oldukça zor bir hayat yaşayan İbrahim Tatlıses, daha çocuk yaşta hayata atılmış ve her türlü zorlukla mücadele etmişti. 1980’li yıllarda ise yavaş yavaş sesini duyurmaya başlayan İbrahim Tatlıses, ilk olarak inşaatta türkü söylerken ünlenmişti. Usta sanatçı hakkında ortaya çıkan gerçek ise…
08 Mar 2021 - 20:53 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.