İbrahim Tatlıses’in Asıl Kimliği Ortaya Çıktı! O Gerçeği Hiç Kimse Bilmiyordu! Meğer İbrahim Tatlıses…

1954 yılında Şanlıurfa’da hayata gözlerini açan İbrahim Tatlıses, yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu uzun süre tedavi altında kalmış ve sevenleri usta sanatçının yeniden ekranlara dönmesini temenni etmişti. Beklendiği gibi de oldu. İbrahim Tatlıses, İbo Show’la beraber öyle bir dönüş yaptı ki milyonlarca kişi hayranlıkla ve özlemle programını soluksuz izlemeye başladı. Tatlıses hakkında ortaya çıkan gerçek ise şok etkisi yarattı.

İnşaat işçiliğinden leblebiciliğe kadar birçok alanda çalışan ve oldukça zor bir hayat yaşayan İbrahim Tatlıses, daha çocuk yaşta hayata atılmış ve her türlü zorlukla mücadele etmişti. 1980’li yıllarda ise yavaş yavaş sesini duyurmaya başlayan İbrahim Tatlıses, ilk olarak inşaatta türkü söylerken ünlenmişti. Usta sanatçı hakkında ortaya çıkan gerçek ise…