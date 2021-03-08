Baraj Dizisinin Adı Değişiyor! FOX TV İki Yerden Seyirciyi Bastırıyor! Seyirci İsteği Üzerine...

Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casabalanca, Gizem Karaca ve Hira Su Yıldız’ın kadroda yer aldığı Baraj dizisi son zamanlarda değişen senaryoyla beraber seyircinin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Dizinin yayınlanan fragmanında ortaya çıkan sahneler akılları başka bir diziye kaydırdı. Bu sahnelerin ardından seyirci ise Baraj dizisinin adının değişmesi gerektiğini vurguladı.

Baraj dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nehir ve Nazım’ı yemek yerken gören Bahar, olayı yanlış anlamasının ardından ortalığı velveleye verdi. Nazım’a son derece sert çıkışan Bahar, “Nasıl yaparsın ya nasıl yaptın bunu? Beni aldatıyorsun!” sözlerini dile getirdi. O sırada Nazım ise Bahar’a sinirlenerek, “Azından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bu bir iş yemeği!” sözlerini dile getirdi.