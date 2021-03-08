Baraj Dizisinin Adı Değişiyor! FOX TV İki Yerden Seyirciyi Bastırıyor! Seyirci İsteği Üzerine...
FOX TV’de yayınlanan Baraj dizisi yayın hayatına son derece hızlı geçişlerle devam ediyor. Son zamanlarda dizide gündeme gelen olaylar milyonlarca kişinin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oluyordu. Değişen senaryo ise dizinin baştan aşağı büyük bir değişim yaşamasına neden olmuştu. Bu değişim üzerine seyirci resmen ayaklandı. Sonrasında ise dizinin adının değişeceği kanaatine varıldı. Peki, dizinin adı ne olacak?
Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casabalanca, Gizem Karaca ve Hira Su Yıldız’ın kadroda yer aldığı Baraj dizisi son zamanlarda değişen senaryoyla beraber seyircinin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Dizinin yayınlanan fragmanında ortaya çıkan sahneler akılları başka bir diziye kaydırdı. Bu sahnelerin ardından seyirci ise Baraj dizisinin adının değişmesi gerektiğini vurguladı.
Baraj dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nehir ve Nazım’ı yemek yerken gören Bahar, olayı yanlış anlamasının ardından ortalığı velveleye verdi. Nazım’a son derece sert çıkışan Bahar, “Nasıl yaparsın ya nasıl yaptın bunu? Beni aldatıyorsun!” sözlerini dile getirdi. O sırada Nazım ise Bahar’a sinirlenerek, “Azından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bu bir iş yemeği!” sözlerini dile getirdi.
08 Mar 2021 - 21:39 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.