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- 09 Mar 2021 - 14:09 G: 09 Mar 2021 - 14:42

Çukur Seyircilerine Müjde! Finalden Dönmesi An Meselesi! Öyle Şeyler Oldu Ki, Seyirci Atağa Geçti!

Show TV’de yayınlanan Çukur dizisi uzun süredir final kararıyla beraber çalkalanıp duruyor. Seyirci ise bu kararın verilmesinden son derece mustarip. Fakat dizinin yayınlanan son bölümünde yaşanan gelişme tüm dengeleri değiştirdi. Finale doğru adım adım giden Çukur dizisi, başarısıyla sosyal medyanın gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. Milyonlar bir umut final olmama durumunu konuşuyor. Peki, bu durumu etkileyen unsur ne?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Pazartesi günleri yayınlanan diziler arasında inanılmaz derece büyük bir reyting mücadelesi yaşanıyor. Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı ve Yasak Elma son zamanlarda seyircilerin en çok takip ettiği diziler arasında yer alıyor. Fakat bir detay var; hepsi de gerek senaryosu gerek oyuncularıyla oldukça güçlü yapımlar. Bu yüzdendir ki seyirci büyük bir ikileme düşüyor. Lakin bu mücadelede ilk üçe giren dizi çoğu zaman değişiklik gösterebiliyor. Bu değişim Çukur’da yaşandı.

Pazartesi günlerinin reyting mücadelesinde neredeyse her zaman tacın sahibi olan dizi TRT1 kanalında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu oluyor. Dizideki oyunculardan tutun senaryoya kadar her şey o kadar profesyonel bir şekilde yapılıyor ki milyonlar pür dikkat izliyor. Herkesin bildiği üzere bu hafta yine birincilik Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde oldu. Fakat ilk üçe giren diğer diziler…

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09 Mar 2021 - 14:09 Ankara- Dizi Haberleri

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