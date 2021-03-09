Neslihan Atagül’ün Sefirin Kızından Ayrılma Sebebi Belli Oldu! Sağlık Sorunları Denilmişti ama Yeni Projesi Ortaya Çıktı! “Hastalık Demeseydin Keşke!”

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinin kadrosundan ayrılmış ve sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu ayrılığın ardından evinde dinleneceğini söyleyen Neslihan Atagül’den yeni bir hamle geldi. Milyonlarca kişi ünlü oyuncunun yeni bir projeye imza attığını öğrenince şaşkınlığına engel olamadı. Dilersiniz ki bu şaşkınlıkta Sefirin Kızı’ndan sağlık sorunlarından ötürü ayrılması ve yeniden ekranlara dönmesinden ötürü.

Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının ardından tüm gözleri üzerinde toplayan Neslihan Atagül, zor günleri arkasında bıraktı. Yakalandığı hastalığın ardından hızla kilo veren ünlü oyuncu neredeyse yürümekte bile zorluk çekiyordu. Geçtiğimiz haftalarda ise dünyaca ünlü Hola dergisinin kapağı olan oyuncuya yeni bir teklif geldi. Neslihan Atagül teklifi değerlendirerek imzasını attı!