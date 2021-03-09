Neslihan Atagül’ün Sefirin Kızından Ayrılma Sebebi Belli Oldu! Sağlık Sorunları Denilmişti ama Yeni Projesi Ortaya Çıktı! “Hastalık Demeseydin Keşke!”
Sağlık sorunlarından ötürü sık sık sosyal medya gündeminde yer alan Neslihan Atagül, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda söylediği ve paylaştığı her gönderisiyle göz hapsine alınan Neslihan Atagül’ün Sefirin Kızı dizisinden ayrılma sebebi belli oldu. Milyonlarca kişi sağlık sorunu olarak biliyordu fakat olayın perde arkası çok daha farklıymış. Tepkiler çığ gibi…
Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinin kadrosundan ayrılmış ve sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu ayrılığın ardından evinde dinleneceğini söyleyen Neslihan Atagül’den yeni bir hamle geldi. Milyonlarca kişi ünlü oyuncunun yeni bir projeye imza attığını öğrenince şaşkınlığına engel olamadı. Dilersiniz ki bu şaşkınlıkta Sefirin Kızı’ndan sağlık sorunlarından ötürü ayrılması ve yeniden ekranlara dönmesinden ötürü.
Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının ardından tüm gözleri üzerinde toplayan Neslihan Atagül, zor günleri arkasında bıraktı. Yakalandığı hastalığın ardından hızla kilo veren ünlü oyuncu neredeyse yürümekte bile zorluk çekiyordu. Geçtiğimiz haftalarda ise dünyaca ünlü Hola dergisinin kapağı olan oyuncuya yeni bir teklif geldi. Neslihan Atagül teklifi değerlendirerek imzasını attı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.