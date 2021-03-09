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- 09 Mar 2021 - 15:17 G: 09 Mar 2021 - 15:48

Teşkilat Dizisinde Kurtlar Vadisi Rüzgarı! Polat Alemdar’ın Kadroya Katılması An Meselesi! Hiç Kimse Bu Detayı Fark Etmemişti! Meğer…

Trt1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi, daha ilk bölümünden yoğun bir ilgi görmüştü. Milyonlarca kişi dizinin sahnelerini izlerken ekranlara kilitlenmiş ve yeni bölümün bir an önce yayınlanmasını temenni etmişti. Bu istek dizide Kurtlar Vadisi rüzgarı esmeye başlayınca daha çok arttı. Birkaç bölüm sonra Polat Alemdar bile kadroda olabilir. O detay her şeyi ortaya çıkardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların yeni fenomen dizisi Teşkilat, kadrosunda son derece önemli isimlere yer veriyor. Çağlar Ertuğrul’dan tutun Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl’e kadar birçok usta oyuncunun performansıyla daha da farklı bir boyuta geçen Teşkilat dizisinde yeni bir detay ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi konusu geçince sosyal medya ayağa kalktı.

Pazar günlerinin reyting rekortmeni adayı olan Teşkilat dizisi son günlerde adından sık sık söz ettirmeye başladı. Dizinin senaryosunun süreklilik payının yüksek olduğunu belirten seyirci, yıllar geçse de Teşkilat’ın hep ekranlarda yer alacağını belirtiyor. Fakat dizide seyircinin gözünden kaçmayan bir durum var. Ne mi? Elbette ki Kurtlar Vadisi!

09 Mar 2021 - 15:17 Ankara- Dizi Haberleri

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