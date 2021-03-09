Seren Serengil’den Deprem Niteliğinde Evlilik Açıklaması! O Konu Hakkında Söyledikleri Şok Etkisi Yarattı! Programa Katıldı, Saatlerce Anlattı! “Güvende Hissediyorum…”

Uzun bir süre önce dumping sendromu hastalığına yakalanan Seren Serengil, son derece zorlu bir süreçten geçmiş ve hızlı bir şekilde kilo vermeye başlamıştı. Ünlü sunucunun sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından sevenleri rahat bir nefes almıştı. Tüm bunlar bir yana geçtiğimiz gün bir programa konuk olan Seren Serengil, son derece önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucunun itirafı ise herkesi şaşkına çevirdi.

Mustafa Rahman Tohma ile uzun süredir mutlu bir ilişkisi olan Seren Serengil, sevgilisinin zaman zaman kendisine yaptığı sürprizleri paylaşıyor ve tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Fakat sunucunun takipçileri çiftin nikah masasına ne zaman oturacağını merak ediyordu. Seren Serengil özel hayatı hakkında son derece dikkat çeken açıklamalar yaptı.