Müge Anlı’da Bir Aile Paramparça Oldu! Kaybolan Eşinin ‘Üç Evim, İçinde de Üç Karım Var’ Sözleri Şok Etti! Öldü mü Yoksa Başka Bir Kadına mı Gitti Bilinmiyor!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Programın yeni bölümünde stüdyoya gelen Melahat Hanım 48 yaşındaki eşinin 5 Mart Cuma günü kaybolduğunu ve o gün bugündür kendisine ulaşamadıklarını ifade etti. Fakat ortaya çıkan bir diğer detay milyonları şok etti. Adem Bey’in ‘üç ayrı evimde üç sevgilim’ var dediği programda dile getirildi. Neler oluyor?
5 Mart’tan itibaren kayıp olan Adem Bey’in arabasının yol kenarında park halinde olduğunu dile getiren Melahat Hanım, eşinin şüpheli bir şekilde kayıp olduğunu belirterek eşinin bu kadar uzun süre evden ayrı kalmadığını ifade etti. Ailesiyle birlikte Samsun’da yaşayan Adem Bey’in eşini en son 6.40 gibi aradığını ve bir misafiri geleceğini söylediğini dile getirdi. Eşinin en son oğlundan para aldığını söyleyen Meral Hanım, daha sonra haber alamadıklarını söyledi.
Adem Bey’in arabasının yol kenarında bulunduğunu söyleyen Meral Hanım, “Biz telefona geç baksak bize kızardı. O böyle bir şey yapmazdı. Eşimin bulunmasını istiyorum!” sözlerini dile getirdi. Müge Anlı ise bu detayların ardından, “Eşin sana gelmiş demiş ki ‘ben sağda sol da üç evim var, üçünde de üç karım var şeklinde konuşuyorum kulağına bu şekilde bir laf gelirse üzülme ben laf olsun diye konuşuyorum’ demiş…” sözlerini dile getirdi.
09 Mar 2021 - 18:48 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.