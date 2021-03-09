Müge Anlı’da Bir Aile Paramparça Oldu! Kaybolan Eşinin ‘Üç Evim, İçinde de Üç Karım Var’ Sözleri Şok Etti! Öldü mü Yoksa Başka Bir Kadına mı Gitti Bilinmiyor!

5 Mart’tan itibaren kayıp olan Adem Bey’in arabasının yol kenarında park halinde olduğunu dile getiren Melahat Hanım, eşinin şüpheli bir şekilde kayıp olduğunu belirterek eşinin bu kadar uzun süre evden ayrı kalmadığını ifade etti. Ailesiyle birlikte Samsun’da yaşayan Adem Bey’in eşini en son 6.40 gibi aradığını ve bir misafiri geleceğini söylediğini dile getirdi. Eşinin en son oğlundan para aldığını söyleyen Meral Hanım, daha sonra haber alamadıklarını söyledi.

Adem Bey’in arabasının yol kenarında bulunduğunu söyleyen Meral Hanım, “Biz telefona geç baksak bize kızardı. O böyle bir şey yapmazdı. Eşimin bulunmasını istiyorum!” sözlerini dile getirdi. Müge Anlı ise bu detayların ardından, “Eşin sana gelmiş demiş ki ‘ben sağda sol da üç evim var, üçünde de üç karım var şeklinde konuşuyorum kulağına bu şekilde bir laf gelirse üzülme ben laf olsun diye konuşuyorum’ demiş…” sözlerini dile getirdi.