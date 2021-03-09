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- 09 Mar 2021 - 19:12 G: 09 Mar 2021 - 19:35

Demet Akalın Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Soğuk Duş Etkisi Yarattı! Daha Önce Kimse Bilmiyordu… Meğer Öldü Sanıp Morga Kaldırmışlar…

Türkiye’nin adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi olan Demet Akalın kahkahaları ve dobra bir insan oluşuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse dile getirdiği keskin sözleriyle gündemde sık sık yer alan Demet Akalın hakkında ortaya çıkan gerçek milyonlarca kişinin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Belki de daha önce bu gerçeği kimse bilmiyordu. Meğer öldüğünü sanıp morga kaldırmışlar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

48 yaşında olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hemen hemen her paylaşımıyla takipçilerinden anında etkileşim alan ünlü şarkıcı hakkında herkesi şaşkına çeviren bir gerçek ortaya çıktı. Duyanlar duyduklarına inanamayarak, Demet Akalın’ın aslında göründüğü gibi toz pembe bir hayatı olmadığını ve onunda son derece zorlu yollardan geçtiğini düşünmeye başladı.

Şimdilerde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucu koltuğunda oturan Demet Akalın, tüm Türkiye’nin sevdiği parçalara ses sanatçılığı yapmış ve bugüne kadar son derece önemli projelerde yer almıştır. Henüz 2 yaşındayken talihsiz bir trafik kazasında babasını kaybeden Akalın hakkında ortaya çıkan gerçek milyonları gözyaşlarına boğdu.

09 Mar 2021 - 19:12 Ankara- Magazin

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