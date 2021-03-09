Demet Akalın Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Soğuk Duş Etkisi Yarattı! Daha Önce Kimse Bilmiyordu… Meğer Öldü Sanıp Morga Kaldırmışlar…

48 yaşında olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hemen hemen her paylaşımıyla takipçilerinden anında etkileşim alan ünlü şarkıcı hakkında herkesi şaşkına çeviren bir gerçek ortaya çıktı. Duyanlar duyduklarına inanamayarak, Demet Akalın’ın aslında göründüğü gibi toz pembe bir hayatı olmadığını ve onunda son derece zorlu yollardan geçtiğini düşünmeye başladı.

Şimdilerde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucu koltuğunda oturan Demet Akalın, tüm Türkiye’nin sevdiği parçalara ses sanatçılığı yapmış ve bugüne kadar son derece önemli projelerde yer almıştır. Henüz 2 yaşındayken talihsiz bir trafik kazasında babasını kaybeden Akalın hakkında ortaya çıkan gerçek milyonları gözyaşlarına boğdu.