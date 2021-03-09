Esra Erol’da Anne ve Babanın Feryadı Yürekleri Dağladı! Evden Kaçan Kızının Evlendiğini Sosyal Medyadan Öğrendiler! Üstüne Evliyken, Evli Bir Adama Kaçtığını Söylediler! Neler Oluyor?

Esra Erol’a Samsun’dan katılan Hacer Hanım ve Selim Bey kızlarının bulunmasını istediklerini söyledi. Kızı hakkında bilgi veren Hacer Hanım, “Ben aslında çocukluktan anlatmak istiyorum. Çok sıkıntım var. Daha 3 yaşındaydı amcasının sinir ilaçlarını içmişti. Amcasından şeker istemiş o da dengesiz biraz ilaçlarını vermiş. Sonra iyileşti ama sürekli havale geçiriyordu. Sonra okul çağına geldi ve pek okumak istemedi!” sözlerini dile getirdi.

Kızının ergenlik döneminin çok zor geçtiğini söyleyen Hacer Hanım, “Çocukluğu da çok zordu şimdi de çok zor. Psikolojisi biraz bozuk sadece. Evden ikinci kaçışı oldu bu!” ifadelerine yer verdi. Kaçan Yasemin’in babası, “İlk kaçtığında nişanlıydı. Sordum ben kendine evlenmek istiyorsun musun diye o da evet dedi. Sonra nişanlıyken kaçtı arkadaşının yanına gitti. Geri getirdik. Bir kere daha nişanlandı ama o zamanda anlaşamadılar ayrıldılar. Bu seferde İstanbul’dan birisini bulmuş internet üzerinden!” sözlerini dile getirdi.