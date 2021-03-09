Doğduğun Ev Kaderindir’de Zeynep Mehdi’ye Rest Çekti! Barış’la Evleneceğini Söyledi, O İsimle İş Birliği Yaptı! Seyirci “Çok Şükür!” Diyor!

Her hafta Çarşamba günü yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi son zamanlarda Zeynep’e karşı oldukça tepkiliydi ve bir an önce düzelmesini temenni ediyordu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Zeynep değişim sinyallerini vererek Mehdi’ye rest çekti.

Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk’ün başrollere hayat verdiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mehdi herkesi sinir krizine soktu. Benal kızını Mehdi’den korumak için bir çözüm bulmuş ve onu Zeynep’e bırakmıştı. Çünkü o da biliyordu ki kızı için en büyük tehdit babası Mehdi’ydi. Fakat Mehdi, huyundan da suyundan da vazgeçmedi ve tıpkı Zeynep’e yaptığı gibi Benal’i de bir odaya kilitledi.