Hande Erçel’den Sosyal Medyayı Titreten Sütyensiz Paylaşım! Bu Tarzını Daha Önce Hiç Görmediniz! “Her Halin Ayrı Bir Güzel…”

Sen Çal Kapımı dizisiyle yeni neslin en popüler oyuncularından birisi olan Hande Erçel gerek kariyer hayatı gerekse güzelliğiyle akıllara durgunluk vermeye devam ediyor. Uzun süredir gündemden düşmeyen ünlü oyuncunun sütyensiz fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü. Fakat bu sefer dikkat çeken bir detay daha vardı ki o da Erçel’in büyüleyici tarzı oldu.

Bugüne kadar birçok projede yer alan Hande Erçel, ününe ün katmış ve son zamanların en gözde dizi oyuncularından birisi olmuştu. Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu, gündeme gelen fotoğrafıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Hande Erçel’in saçı ve takı tarzı milyonların büyük bir hayranlık yaşamasına neden oldu.