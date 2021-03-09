Yasak Elma’da Ölüm Şoku! Bir Oyuncu Kadroya Veda Ederken, Sürpriz Bir İsim Geliyor! Yoksa Taktik mi?
Her hafta pazartesi yayınlanan Yasak Elma dizisi yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosundan ayrılan isimlerin yanı sıra kadroya gelen yeni oyuncular, Yasak Elma’yı çok daha farklı bir boyuta taşıyor. Fakat dizide gerçekleşecek olan oyuncu ayrılığı milyonlarca kişiyi derinden etkiledi. Fakat yapımcı bu durumun önüne geçmek için sürpriz bir ismi de kadroya dahil etti. O oyuncunun gelişi en çok Şahika’yı etkileyecek…
FOX TV’nin entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma her yeni bölümünde seyirciyi hem güldürüyor hem de ‘bu kadarda olmaz’ dedirtiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda şimdiye kadar birçok ayrılık yaşanmış ve milyonlarca kişi bu ayrılıkların ardından Yasak Elma’da eski düzenin tutmayacağını ifade etmişti. Fakat hiçte beklendiği gibi bir durum yaşanmadı. Hatta tam tersine dizi daha da fazla etkileşim almaya başladı.
Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi önemli isimlerin kadroda yer aldığı Yasak Elma dizisinde yeni bir ayrılığın yaşanacağı duyuruldu. Son derece acı bir şekilde kadroya veda edecek olan o oyuncunun yanı sıra sürpriz bir ismin de Yasak Elma’da boy göstereceği belirtildi. Milyonlarca kişi bu detayın ardından ayrılacak ve gelecek olan ismin kim olduğunu merak etmeye başladı.
09 Mar 2021 - 21:51 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.