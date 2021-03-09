Yasak Elma’da Ölüm Şoku! Bir Oyuncu Kadroya Veda Ederken, Sürpriz Bir İsim Geliyor! Yoksa Taktik mi?

FOX TV’nin entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma her yeni bölümünde seyirciyi hem güldürüyor hem de ‘bu kadarda olmaz’ dedirtiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda şimdiye kadar birçok ayrılık yaşanmış ve milyonlarca kişi bu ayrılıkların ardından Yasak Elma’da eski düzenin tutmayacağını ifade etmişti. Fakat hiçte beklendiği gibi bir durum yaşanmadı. Hatta tam tersine dizi daha da fazla etkileşim almaya başladı.

Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi önemli isimlerin kadroda yer aldığı Yasak Elma dizisinde yeni bir ayrılığın yaşanacağı duyuruldu. Son derece acı bir şekilde kadroya veda edecek olan o oyuncunun yanı sıra sürpriz bir ismin de Yasak Elma’da boy göstereceği belirtildi. Milyonlarca kişi bu detayın ardından ayrılacak ve gelecek olan ismin kim olduğunu merak etmeye başladı.