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- 10 Mar 2021 - 12:53 G: 10 Mar 2021 - 13:18

Sadakatsiz Dizisinde Milyonları Ayaklandıran O Gerçek Ortaya Çıktı! Tüm Dünyanın 1 Numaralı Gündemi Olabilir! Adım Adım Yükseliyor…

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yayın hayatına son derece emin adımlarla devam ediyor. Dizide yaşanan olaylar seyirci üzerinde büyük bir yankı uyandırırken Sadakatsiz dizisi hakkında milyonları ayaklarından o gerçek ortaya çıktı. Dizinin kadrosunda yer alan önemli isimlerden birisi olan ve başrole hayat veren Cansu Dere, paylaşımıyla Sadakatsiz’in o yönünü tüm herkese duyurdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her hafta çarşamba günü yayınlanan Sadakatsiz dizisinin bugün ekranlara gelecek olan yeni bölümü daha şimdiden tüm nefesleri kesti. Dizide yaşanan büyük gelişme ise herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabında konu hakkında paylaşım yapan Cansu Dere, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sadakatsiz’in başarısını gören seyirci ise sonuna kadar hak ettiğini ifade etti.

Doctor Foster adlı bir diziden uyarlanan Sadakatsiz, her yayın gününde ekranların reyting rekortmeni olmayı başarıyor. Dizide Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, Sadakatsiz hakkında son derece önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabında duyurdu. Bu paylaşımın ardından dizinin izleyici kitlesi şaşkınlığına engel olamadı.

10 Mar 2021 - 12:53 Ankara- Dizi Haberleri

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