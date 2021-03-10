Sadakatsiz Dizisinde Milyonları Ayaklandıran O Gerçek Ortaya Çıktı! Tüm Dünyanın 1 Numaralı Gündemi Olabilir! Adım Adım Yükseliyor…

Her hafta çarşamba günü yayınlanan Sadakatsiz dizisinin bugün ekranlara gelecek olan yeni bölümü daha şimdiden tüm nefesleri kesti. Dizide yaşanan büyük gelişme ise herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabında konu hakkında paylaşım yapan Cansu Dere, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sadakatsiz’in başarısını gören seyirci ise sonuna kadar hak ettiğini ifade etti.

Doctor Foster adlı bir diziden uyarlanan Sadakatsiz, her yayın gününde ekranların reyting rekortmeni olmayı başarıyor. Dizide Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, Sadakatsiz hakkında son derece önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabında duyurdu. Bu paylaşımın ardından dizinin izleyici kitlesi şaşkınlığına engel olamadı.