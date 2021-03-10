Neslihan Atagül İyileşince Ekranlara Dönme Kararı Aldı! Hem de Hollywood’a Gidiyor! Anlaşmasını Yaptı, İmzalar Atıldı! “Yolcu Yolunda…”

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Neslihan Atagül, uzun süre Sefirin Kızı dizisiyle ekran karşısına çıkıyor ve başarılı kariyer hayatıyla herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Sağlık sorunlarıyla ilgili sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun yeni bir projesi olduğu sosyal medya gündemde deprem etkisi yarattı. Milyonlarca kişi Atagül’ün iyileşmesine sevinirken projesinin ne olduğu merak konusu oldu.

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Neslihan Atagül, her geçen gün sağlık durumu hakkında bilgi veriyor ve yavaş yavaş iyiye gittiğini söylüyordu. Sefirin Kızı dizisinden de hastalığından dolayı ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, iyileşince soluğu Hollywood’da aldı.