Neslihan Atagül İyileşince Ekranlara Dönme Kararı Aldı! Hem de Hollywood’a Gidiyor! Anlaşmasını Yaptı, İmzalar Atıldı! “Yolcu Yolunda…”
Yakalandığı geçirgen bağırsak sendromu hastalığının ardından hayranlarını ciddi anlamda korkutan Neslihan Atagül, sosyal medyanın sıkı takipte olduğu ünlü isimler arasında yer alıyor. Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun yeni projesi herkesi şaşkına uğrattı. Ünlü oyuncu iyileşince soluğu projelerini incelemekte aldı. Sürpriz bir teklifle sevenlerinin karşısına çıkan Atagül’ün Hollywood yolcusu olduğu belirtildi.
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Neslihan Atagül, uzun süre Sefirin Kızı dizisiyle ekran karşısına çıkıyor ve başarılı kariyer hayatıyla herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Sağlık sorunlarıyla ilgili sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun yeni bir projesi olduğu sosyal medya gündemde deprem etkisi yarattı. Milyonlarca kişi Atagül’ün iyileşmesine sevinirken projesinin ne olduğu merak konusu oldu.
Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Neslihan Atagül, her geçen gün sağlık durumu hakkında bilgi veriyor ve yavaş yavaş iyiye gittiğini söylüyordu. Sefirin Kızı dizisinden de hastalığından dolayı ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, iyileşince soluğu Hollywood’da aldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.