Okan Kurt’un Demet Akalın’a Sitemi Milyonları Şok Etti! Tartıştıkları Konuyu Duyanlar Ne Diyeceklerini Bilemedi! Meğer Demet Akalın ve Okan Kurt…
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Demet Akalın, ekranlarda boy göstermeye başlamasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve adını gündeme altın harflerle kazımıştı. Geçtiğimiz gün Demet Akalın’ın yer aldığı programa telefon bağlantısı yapan Okan Kurt, Demet Akalın hakkında son derece çarpıcı sözler söyledi. En çok tartıştıkları konuda sitem eden Kurt, sosyal medyanın diline düştü.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucu koltuğunda oturan Demet Akalın, son zamanlarda dile getirdiği sözler ve yaptığı alışverişlerle sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Kısa bir süre önce eşiyle birlikte Koronavirüse yakalanan Demet Akalın, sevenlerini korkutmuştu. Fakat ünlü şarkıcı bu durumun da üstesinden geldi ve yeniden ekranlarda boy göstermeye başladı. Okan Kurt ise Demet Akalın’ın programına bağlanarak aralarında geçen bir tartışmayı dile getirdi.
Okan Kurt’la güzel bir birlikteliği olan Demet Akalın, uzun bir süre önce programda eşini ‘minik’ diye çağırmasıyla beraber herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti. Bunun yanı sıra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının geçen gün yayınlanan bölümünde Okan Kurt telefon bağlantısıyla canlı yayına katıldı. Söylediği sözler ise şok etkisi yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.