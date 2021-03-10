Okan Kurt’un Demet Akalın’a Sitemi Milyonları Şok Etti! Tartıştıkları Konuyu Duyanlar Ne Diyeceklerini Bilemedi! Meğer Demet Akalın ve Okan Kurt…

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucu koltuğunda oturan Demet Akalın, son zamanlarda dile getirdiği sözler ve yaptığı alışverişlerle sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Kısa bir süre önce eşiyle birlikte Koronavirüse yakalanan Demet Akalın, sevenlerini korkutmuştu. Fakat ünlü şarkıcı bu durumun da üstesinden geldi ve yeniden ekranlarda boy göstermeye başladı. Okan Kurt ise Demet Akalın’ın programına bağlanarak aralarında geçen bir tartışmayı dile getirdi.

Okan Kurt’la güzel bir birlikteliği olan Demet Akalın, uzun bir süre önce programda eşini ‘minik’ diye çağırmasıyla beraber herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti. Bunun yanı sıra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının geçen gün yayınlanan bölümünde Okan Kurt telefon bağlantısıyla canlı yayına katıldı. Söylediği sözler ise şok etkisi yarattı.