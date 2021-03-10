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- 10 Mar 2021 - 17:35 G: 10 Mar 2021 - 18:20

Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal Yangınları Çağırdı! Kucak Kucağa Pozu Sosyal Medyanın Diline Düştü! İşte O Poz…

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal, uzun süredir gündemde yer almıyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk çocuğunu kucağına alan çift kızlarına Lalin adını vermişlerdi. Selena dizisiyle bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Sinem Kobal ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu arkadaşının doğum gününü kucak kucağa bir pozla kutladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yıllar önce yer aldığı dizilerle ününe ün katan Sinem Kobal, Selena dizisiyle ekranlarda yankı uyandırmış ve tüm ilgiyi üzerine toplamıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren ünlü oyuncu ekranlardaki kariyerine ara vermiş ve o gün bugündür yeni bir projeye imza atmamıştı. Eşiyle birlikte ilk çocuklarını kucağına alan Sinem Kobal’dan yeni bir paylaşım geldi. Kucak kucağa verdi poz ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kızı Lalin’in doğmasının ardından gündemde sık sık adından söz ettiren Sinem Kobal, bu sefer çok farklı bir konudan dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşının doğum günün sosyal medya hesabında kutlayan Kobal, kucak kucağa verdiği pozla beraber sosyal medyanın diline düştü. Söz konusu paylaşıma takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

10 Mar 2021 - 17:35 Ankara- Magazin

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