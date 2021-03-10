Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal Yangınları Çağırdı! Kucak Kucağa Pozu Sosyal Medyanın Diline Düştü! İşte O Poz…

Yıllar önce yer aldığı dizilerle ününe ün katan Sinem Kobal, Selena dizisiyle ekranlarda yankı uyandırmış ve tüm ilgiyi üzerine toplamıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren ünlü oyuncu ekranlardaki kariyerine ara vermiş ve o gün bugündür yeni bir projeye imza atmamıştı. Eşiyle birlikte ilk çocuklarını kucağına alan Sinem Kobal’dan yeni bir paylaşım geldi. Kucak kucağa verdi poz ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kızı Lalin’in doğmasının ardından gündemde sık sık adından söz ettiren Sinem Kobal, bu sefer çok farklı bir konudan dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşının doğum günün sosyal medya hesabında kutlayan Kobal, kucak kucağa verdiği pozla beraber sosyal medyanın diline düştü. Söz konusu paylaşıma takipçilerinden binlerce beğeni geldi.