Müge Anlı’da Bir Palu Ailesi Olayı Daha! Eski Enişte Hem Evlilik Vaadiyle Dolandırdı Hem de İşkence Etti! Aile, Eniştenin Katliam Yaptığını ve 10 Kişiyi Zehirlediğini İddia Etti! Neler Oluyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan aile dile getirdiği sözlerle beraber akılları allak bullak etti. 40 yaşında olan Abdurrahman Bey, “Eniştem beş yüz bin liralık senet imzalattı. Beni dövdü ve işkence etti. Kardeşim Sevgi ve eniştem İsa kız buldular. Antalya Belek’te aracıya beş milyar para verdik. Suriyeli kızla tanıştım ve birlikte yaşamaya başladık. Ailem istemedi ve Antalya’ya gittik. Kızda orada Kars’a gitmek istedi. Eniştem bana on milyara para çektirdi. Ben kaçmak istedim ama orada beni dövdü, elli milyar paramı elimden aldı!” sözlerini dile getirdi.

Eski eniştenin ilk vukuatının bu olmadığını dile getiren aile, 2019 yılında ölümle sonuçlanan bir olaya dahil olabileceğini düşündüklerini belirterek, “İsa peynir yaptı. Bu peynirden evdeki on kişi zehirlendi. Halit ağabeyim rahmetli, o kurtulamadı. Diğer dokuz kişinin midesi yıkandı ve onlar kurtuldu. Biz bunu İsa’nın yaptığından şüpheleniyoruz. Bu abimi değil herkesi zehirleyecekmiş. Katliam gibi bir olay oldu!” ifadelerine yer verdi.