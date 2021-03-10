Buse Varol Oğlu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Kimisi Gereksiz Bulsa da Kimisi Destekledi! Meğer Oğlu İçin…

Geçtiğimiz ay ikinci kez anne - baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buse Varol ve Alişan kızlarına Eliz ismini vermişlerdi. Son zamanlardaki paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Buse Varol ve Alişan dikkatleri üzerine çekecek paylaşımlar yapmaya başladılar. Kızları ve oğullarıyla yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini mest eden ikili sosyal medyanın dilinden düşmemeye başladı. Buse Varol ise oğlu için…

Oyuncu olan fakat yıllardır ekranlarda boy göstermeyen Buse Varol, teklif geldiği zaman değerlendireceğini ve setleri çok özlediğini dile getirmişti. Şimdilerde yalnızca kızı Eliz ve oğlu Burak’la ilgilenen oyuncu, Instagram hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Kadrajına oğlunu alan Varol, yaptığı şeyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti.