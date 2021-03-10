Masumlar Apartmanı’nda İfşa Şoku! Perde Arkasında Yaşanan Her Şey Ortaya Çıktı! Başrol Oyuncusu Kadraja Aldı…

Hikâyenin gerçek hayattan esinlenmesi kısa sürede hayran kitlesini zirveye çıkarırken Masumlar Apartmanı ve Kırmızı oda dizilerinin ardından bir de hazırlık aşamasında olan Camdaki Kız isimli dizinin heyecanı başladı. Söz konusu gerçek hayatların konu aldığı yapımlara ilgi gitgide artarken ekranlara gelecek yeni dizi de şimdiden merak edilmeye başladı. Masumlar Apartmanı’ndaki ifşa şoku ise seyirciyi şoka uğrattı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun başarılı kitaplarından senaryolaştırılan yapımların yeni bölümleri izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her ne kadar bu bölümler heyecan uyandırsa da arka planda oyuncuların karşılaştığı zorluklar da yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Dizi oyuncularının sosyal medyada sık sık paylaşım yapmaları da gündemden düşmüyor. Bir paylaşımda o isimden geldi.