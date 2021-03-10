Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Mar 2021 - 21:34 G: 10 Mar 2021 - 21:38

Gönül Dağı Dizisinde Kırmızı Oda Rüzgarı Esecek! Oyuncunun Tüm Bilgileri Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür Geliyor…

TRT1 kanalında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her bölümünde izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin yanı sıra kadroya sonradan dahil olan isimlerde son derece önemli karakterlere hayat veriyor. Bunun yanı sıra Gönül Dağı dizisine Kırmızı Oda’dan yeni bir transfer geleceği açıklandı. Oyuncuya dair tüm bilgilerin ortaya çıkması bir yana seyirci ciddi anlamda kim olduğunu merak ettiğini ifade etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her hafta cumartesi günü Trt1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi bugüne kadar yayınladığı her yeni bölümünde seyirciden istediği etkileşimi aldı ve cumartesi günlerinin reyting rekortmeni olmaya başladı. Söz konusu diziye Kırmızı Oda’dan yeni bir karakter geleceği ve önemli bir karaktere hayat vereceği ortaya çıktı. Bu detayın ardından seyirci kimin geleceğini merak etmeye başladı.

Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar, Semih Ertürk, Feyza Işık, Çiğdem Aygün ve Ferhat Eşsiz gibi son derece önemli isimlerin kadroda yer aldığı Gönül Dağı dizisi, yeni bir oyuncuya daha ev sahipliği yapacağını açıkladı. Gelecek olan oyuncunun Kırmızı Oda’dan olduğunu öğrenenler ise merakına engel olamadı.

10 Mar 2021 - 21:34 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı’nda İfşa Şoku! Perde Arkasında Yaşanan Her Şey Ortaya Çıktı! Başrol Oyuncusu Kadraja Aldı… mask
Masumlar Apartmanı’nda İfşa Şoku! Perde Arkasında Yaşanan Her Şey Ortaya Çıktı! Başrol Oyuncusu Kadraja Aldı…
İbo Show’da O İsim İbrahim Tatlıses Hakkında Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Seyirci Ayakta Alkışladı! Meğer Çocukluğundan Beri… mask
İbo Show’da O İsim İbrahim Tatlıses Hakkında Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Seyirci Ayakta Alkışladı! Meğer Çocukluğundan Beri…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Depremleri Çağıran Ayrılık! Üç Başrol Artık Dizide Yer Almayacak! Senaryo Değişmeye Başladı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Depremleri Çağıran Ayrılık! Üç Başrol Artık Dizide Yer Almayacak! Senaryo Değişmeye Başladı…
Gönül Dağı Dizisinden Başrol Oyuncuları Unutun! Artık Dizinin Yeni Çifti O İsimler! Seyirciden Tam Destek… mask
Gönül Dağı Dizisinden Başrol Oyuncuları Unutun! Artık Dizinin Yeni Çifti O İsimler! Seyirciden Tam Destek…
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 35. Bölüm Full İzle! Doğduğun Ev Kaderindir 10 Mart 2021 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 35. Bölüm Full İzle! Doğduğun Ev Kaderindir 10 Mart 2021 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! Sadakatsiz 10 Mart 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! Sadakatsiz 10 Mart 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek dizisi 56. Bölüm Full İzle! Benim Adım Melek 10 Mart 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek dizisi 56. Bölüm Full İzle! Benim Adım Melek 10 Mart 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 49. Bölüm Full İzle! Kuruluş Osman 10 Mart 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 49. Bölüm Full İzle! Kuruluş Osman 10 Mart 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumiyet Dizisi 3. Bölüm Full İzle! Masumiyet 10 Mart 2021 Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumiyet Dizisi 3. Bölüm Full İzle! Masumiyet 10 Mart 2021 Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisinde Milyonları Ayaklandıran O Gerçek Ortaya Çıktı! Tüm Dünyanın 1 Numaralı Gündemi Olabilir! Adım Adım Yükseliyor… mask
Sadakatsiz Dizisinde Milyonları Ayaklandıran O Gerçek Ortaya Çıktı! Tüm Dünyanın 1 Numaralı Gündemi Olabilir! Adım Adım Yükseliyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumlar Apartmanı’nda İfşa Şoku! Perde Arkasında Yaşanan Her Şey Ortaya Çıktı! Başrol Oyuncusu Kadraja Aldı… mask
Masumlar Apartmanı’nda İfşa Şoku! Perde Arkasında Yaşanan Her Şey Ortaya Çıktı! Başrol Oyuncusu Kadraja Aldı…
Burak Özçivit’in Eşi Fahriye Evcen, Sosyal Medyayı Titretti! Yıllar Sonra Ekranlara Geldi, Deri Tercihi ve Fiziği Gündem Oldu! mask
Burak Özçivit’in Eşi Fahriye Evcen, Sosyal Medyayı Titretti! Yıllar Sonra Ekranlara Geldi, Deri Tercihi ve Fiziği Gündem Oldu!
Esra Erol’da 18 Yaşındaki Hamile Kadın, Bir Çocuğuyla Sokağa Atıldı! Kocası, İstemiyorum Dedi, Başka Bir Kadınla Aldattığı Ortaya Çıktı! Meğer Kayınvalidesi ve Kayınpederi… mask
Esra Erol’da 18 Yaşındaki Hamile Kadın, Bir Çocuğuyla Sokağa Atıldı! Kocası, İstemiyorum Dedi, Başka Bir Kadınla Aldattığı Ortaya Çıktı! Meğer Kayınvalidesi ve Kayınpederi…
İbo Show’da O İsim İbrahim Tatlıses Hakkında Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Seyirci Ayakta Alkışladı! Meğer Çocukluğundan Beri… mask
İbo Show’da O İsim İbrahim Tatlıses Hakkında Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Seyirci Ayakta Alkışladı! Meğer Çocukluğundan Beri…
Buse Varol Oğlu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Kimisi Gereksiz Bulsa da Kimisi Destekledi! Meğer Oğlu İçin… mask
Buse Varol Oğlu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Kimisi Gereksiz Bulsa da Kimisi Destekledi! Meğer Oğlu İçin…
Müge Anlı’da Bir Palu Ailesi Olayı Daha! Eski Enişte Hem Evlilik Vaadiyle Dolandırdı Hem de İşkence Etti! Aile, Eniştenin Katliam Yaptığını ve 10 Kişiyi Zehirlediğini İddia Etti! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı’da Bir Palu Ailesi Olayı Daha! Eski Enişte Hem Evlilik Vaadiyle Dolandırdı Hem de İşkence Etti! Aile, Eniştenin Katliam Yaptığını ve 10 Kişiyi Zehirlediğini İddia Etti! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL