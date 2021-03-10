Gönül Dağı Dizisinde Kırmızı Oda Rüzgarı Esecek! Oyuncunun Tüm Bilgileri Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür Geliyor…

Her hafta cumartesi günü Trt1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi bugüne kadar yayınladığı her yeni bölümünde seyirciden istediği etkileşimi aldı ve cumartesi günlerinin reyting rekortmeni olmaya başladı. Söz konusu diziye Kırmızı Oda’dan yeni bir karakter geleceği ve önemli bir karaktere hayat vereceği ortaya çıktı. Bu detayın ardından seyirci kimin geleceğini merak etmeye başladı.

Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar, Semih Ertürk, Feyza Işık, Çiğdem Aygün ve Ferhat Eşsiz gibi son derece önemli isimlerin kadroda yer aldığı Gönül Dağı dizisi, yeni bir oyuncuya daha ev sahipliği yapacağını açıkladı. Gelecek olan oyuncunun Kırmızı Oda’dan olduğunu öğrenenler ise merakına engel olamadı.