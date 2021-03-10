Gönül Dağı Dizisinde Kırmızı Oda Rüzgarı Esecek! Oyuncunun Tüm Bilgileri Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür Geliyor…
TRT1 kanalında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her bölümünde izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin yanı sıra kadroya sonradan dahil olan isimlerde son derece önemli karakterlere hayat veriyor. Bunun yanı sıra Gönül Dağı dizisine Kırmızı Oda’dan yeni bir transfer geleceği açıklandı. Oyuncuya dair tüm bilgilerin ortaya çıkması bir yana seyirci ciddi anlamda kim olduğunu merak ettiğini ifade etti.
Her hafta cumartesi günü Trt1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi bugüne kadar yayınladığı her yeni bölümünde seyirciden istediği etkileşimi aldı ve cumartesi günlerinin reyting rekortmeni olmaya başladı. Söz konusu diziye Kırmızı Oda’dan yeni bir karakter geleceği ve önemli bir karaktere hayat vereceği ortaya çıktı. Bu detayın ardından seyirci kimin geleceğini merak etmeye başladı.
Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar, Semih Ertürk, Feyza Işık, Çiğdem Aygün ve Ferhat Eşsiz gibi son derece önemli isimlerin kadroda yer aldığı Gönül Dağı dizisi, yeni bir oyuncuya daha ev sahipliği yapacağını açıkladı. Gelecek olan oyuncunun Kırmızı Oda’dan olduğunu öğrenenler ise merakına engel olamadı.
10 Mar 2021 - 21:34 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.