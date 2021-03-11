Ankara Koronavirüste Mutant Virüs Şoku! Sağlık Bakanı Açıkladı! Vakalar Giderek Artıyor! Yasaklar Gelecek Mi?

Vaka sayılarının düşmesinin ardından kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiş ve milyonlarca kişi bu süreçte biraz da olsun rahat nefes almaya başlamışlardı. Fakat dikkat edilmeyen bir nokta var ki oda bazı vatandaşların normalleşme süreciyle birlikte tedbir ve kısıtlamaları neredeyse unutması. Normalleşme sürecine girildiği ilk gün açıklanan risk haritasında düşük risk grubuna sahip olan iller son verilere göre vaka sayılarında yükselişe geçti.

Pandemi süreci hakkında sosyal medya hesabında sık sık açıklamalar yapan Fahrettin Koca bu sefer mutant virüse değinerek halkı bilgilendirdi. Bugüne kadar toplam 76 ilde 41.488 (İngiltere) mutantı, 9 ilde toplam 61 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilde 2 (California – New York) mutantı ve 1 adet da (Berezilya) mutantı tespit edildiğini dile getirdi.