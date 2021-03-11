Ankara Koronavirüste Mutant Virüs Şoku! Sağlık Bakanı Açıkladı! Vakalar Giderek Artıyor! Yasaklar Gelecek Mi?
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan konularından birisi olan Koronavirüs kapsamında günden güne yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kademeli olarak yapılan normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçmiş ve bu durum halkı ciddi oranda etkilemeye başlamıştı. Fakat bu sefer dengeler tamamen değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla şok etkisi yarattı.
Vaka sayılarının düşmesinin ardından kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiş ve milyonlarca kişi bu süreçte biraz da olsun rahat nefes almaya başlamışlardı. Fakat dikkat edilmeyen bir nokta var ki oda bazı vatandaşların normalleşme süreciyle birlikte tedbir ve kısıtlamaları neredeyse unutması. Normalleşme sürecine girildiği ilk gün açıklanan risk haritasında düşük risk grubuna sahip olan iller son verilere göre vaka sayılarında yükselişe geçti.
Pandemi süreci hakkında sosyal medya hesabında sık sık açıklamalar yapan Fahrettin Koca bu sefer mutant virüse değinerek halkı bilgilendirdi. Bugüne kadar toplam 76 ilde 41.488 (İngiltere) mutantı, 9 ilde toplam 61 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilde 2 (California – New York) mutantı ve 1 adet da (Berezilya) mutantı tespit edildiğini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.