İbo Show’un Yeni Konukları Belli Oldu! Kulaklarınızın Pası Silinirken, Kahkahalara Doyamayacaksınız! Öyle Efsane İsimler Geliyor Ki…

Her yeni bölümünde oldukça yüksek reytingler elde eden İbo Show, geçtiğimiz hafta düşen reytingleriyle beraber herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti. Milyonlarca kişi programın final yapabileceği iddiasının ardından tepkilerini ortaya koymuş ve böyle bir şeyin mümkün olmayacağını dile getirmişti. İbo Show’un bu haftaki konukları ise sosyal medyanın diline düştü.

16. bölümüyle ekranlara yankı uyandıran İbo Show’un 17. Bölüm konukları belli oldu. Daha öncesinden seyirci arama motorlarında, “İbo Show’un bu haftaki konukları kim?”, “İbo Show 17. Bölüm konukları kim?” sorgularına yanıt arıyorlardı. Nihayet merakla beklenen konuklar açıklandı. İşte İbo Show’un 17. Bölüm konukları…