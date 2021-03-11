İbo Show’un Yeni Konukları Belli Oldu! Kulaklarınızın Pası Silinirken, Kahkahalara Doyamayacaksınız! Öyle Efsane İsimler Geliyor Ki…
Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show, İbrahim Tatlıses’in başarılı sunuculuğunda reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Binlerce kişi programın yeni bölümünün bitmesinin ardından haftaya gelecek olan konukları merak ediyor. Geçen haftaki konuklarıyla gündemde deprem etkisi yaratan İbo Show, yeni konuklarıyla beraber kulaklarınızın pasını silecek. Öyle isimler geliyor ki, kahkahaya doyamayacaksınız. İşte İbo Show konukları…
Her yeni bölümünde oldukça yüksek reytingler elde eden İbo Show, geçtiğimiz hafta düşen reytingleriyle beraber herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti. Milyonlarca kişi programın final yapabileceği iddiasının ardından tepkilerini ortaya koymuş ve böyle bir şeyin mümkün olmayacağını dile getirmişti. İbo Show’un bu haftaki konukları ise sosyal medyanın diline düştü.
16. bölümüyle ekranlara yankı uyandıran İbo Show’un 17. Bölüm konukları belli oldu. Daha öncesinden seyirci arama motorlarında, “İbo Show’un bu haftaki konukları kim?”, “İbo Show 17. Bölüm konukları kim?” sorgularına yanıt arıyorlardı. Nihayet merakla beklenen konuklar açıklandı. İşte İbo Show’un 17. Bölüm konukları…
11 Mar 2021 - 13:19 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.