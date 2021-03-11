Maraşlı Dizisinin Güzeli Mahur’u Alina Boz Nereli? Alina Boz’un Memleketini Duyanlar Çok Şaşıracak, “Güzellerin Memleketinden” Diyecek!
ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve reyting rekoru kıran Maraşlı dizisi oyuncuları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Maraşlı oyuncusu Alina Boz nereli? İşte detaylar...
ATV ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisinde başrol oynayan Alina Boz, güzelliği ve oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önce de birçok başarılı yapımda rol alan güzel oyuncu hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. İlk bölümünden bu yana büyük yankı uyandıran Maraşlı dizisindeki Mahur karakteri ile bir kere daha gündeme gelen Alina Boz’ın Moskova doğumlu olduğunu öğrenenler ise şaşkınlık yaşıyor. Rusya’nın başkenti Moskova’da doğan oyuncunun güzelliğini nereden aldığı ortaya çıktı.
Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrolleri paylaşan Alina Boz yapımda masum ve güzel Mahur karakterini canlandırıyor. Sevilen oyuncu yapımdaki performansı ile de büyük beğeni topluyor. Daha önce rol aldığı AŞK101 dizisiyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncunun hakkındaki tüm ayrıntılar da merak ediliyor.
11 Mar 2021 - 15:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.