Maraşlı Dizisinin Güzeli Mahur’u Alina Boz Nereli? Alina Boz’un Memleketini Duyanlar Çok Şaşıracak, “Güzellerin Memleketinden” Diyecek!

ATV ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisinde başrol oynayan Alina Boz, güzelliği ve oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önce de birçok başarılı yapımda rol alan güzel oyuncu hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. İlk bölümünden bu yana büyük yankı uyandıran Maraşlı dizisindeki Mahur karakteri ile bir kere daha gündeme gelen Alina Boz’ın Moskova doğumlu olduğunu öğrenenler ise şaşkınlık yaşıyor. Rusya’nın başkenti Moskova’da doğan oyuncunun güzelliğini nereden aldığı ortaya çıktı.

Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrolleri paylaşan Alina Boz yapımda masum ve güzel Mahur karakterini canlandırıyor. Sevilen oyuncu yapımdaki performansı ile de büyük beğeni topluyor. Daha önce rol aldığı AŞK101 dizisiyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncunun hakkındaki tüm ayrıntılar da merak ediliyor.