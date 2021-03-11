Deniz Seki 18’lik Kızlara Taş Çıkardı! Süper Mini Elbisesi Yangınları Çağırdı! Büyük Değişimini Görenler Tanıyamadı! “Sanki 50 Yaşında Olan Benim…”
Türk pop müzik şarkıcısı olan Deniz Seki, uzun süredir büyük değişimiyle birlikte gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcının eski ve yeni halini görenler ise şaşkınlığına engel olamıyor. 50 yaşında olan Deniz Seki, değişimi bir yana sosyal medya hesabında son yaptığı paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi ünlü şarkıcının değişimi, güzelliği ve süper mini elbisesi karşısında hayranlığına engel olamadı.
Müzik camiasının önde gelen isimlerinden birisi olan Deniz Seki en son ‘Savaş ve Aşk’ parçasını söyleyerek magazin gündeminde adından söz ettirmeye başladı. Fakat seslendirdiği parçanın yanı sıra ünlü şarkıcının büyük değişimi milyonları şaşkına uğrattı. 2018 senesinde mide küçültme ameliyatı olan Seki, 33 kilo vermiş ve son derece fit bir vücuda sahip olmuştu. Son paylaşımı ise milyonları kendisine hayran bıraktı.
Kilo vermesinin ardından tarzını değiştiren Deniz Seki, sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğraflarla birlikte sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Milyonlarca kişi Deniz Seki’nin güzelliği ve yeni tarzı karşısında şaşkınlığına engel olamazken, ünlü şarkıcının süper mini elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu. 50 yaşında olmasına rağmen 18’lik kızlara taş çıkaran Deniz Seki, sosyal medyanın diline düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.