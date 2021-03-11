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11 Mar 2021 - 15:31

Deniz Seki 18’lik Kızlara Taş Çıkardı! Süper Mini Elbisesi Yangınları Çağırdı! Büyük Değişimini Görenler Tanıyamadı! “Sanki 50 Yaşında Olan Benim…”

Türk pop müzik şarkıcısı olan Deniz Seki, uzun süredir büyük değişimiyle birlikte gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcının eski ve yeni halini görenler ise şaşkınlığına engel olamıyor. 50 yaşında olan Deniz Seki, değişimi bir yana sosyal medya hesabında son yaptığı paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi ünlü şarkıcının değişimi, güzelliği ve süper mini elbisesi karşısında hayranlığına engel olamadı.