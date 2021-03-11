Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Mar 2021 - 15:31 G: 11 Mar 2021 - 16:56

Deniz Seki 18’lik Kızlara Taş Çıkardı! Süper Mini Elbisesi Yangınları Çağırdı! Büyük Değişimini Görenler Tanıyamadı! “Sanki 50 Yaşında Olan Benim…”

Türk pop müzik şarkıcısı olan Deniz Seki, uzun süredir büyük değişimiyle birlikte gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcının eski ve yeni halini görenler ise şaşkınlığına engel olamıyor. 50 yaşında olan Deniz Seki, değişimi bir yana sosyal medya hesabında son yaptığı paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi ünlü şarkıcının değişimi, güzelliği ve süper mini elbisesi karşısında hayranlığına engel olamadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müzik camiasının önde gelen isimlerinden birisi olan Deniz Seki en son ‘Savaş ve Aşk’ parçasını söyleyerek magazin gündeminde adından söz ettirmeye başladı. Fakat seslendirdiği parçanın yanı sıra ünlü şarkıcının büyük değişimi milyonları şaşkına uğrattı. 2018 senesinde mide küçültme ameliyatı olan Seki, 33 kilo vermiş ve son derece fit bir vücuda sahip olmuştu. Son paylaşımı ise milyonları kendisine hayran bıraktı.

Kilo vermesinin ardından tarzını değiştiren Deniz Seki, sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğraflarla birlikte sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Milyonlarca kişi Deniz Seki’nin güzelliği ve yeni tarzı karşısında şaşkınlığına engel olamazken, ünlü şarkıcının süper mini elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu. 50 yaşında olmasına rağmen 18’lik kızlara taş çıkaran Deniz Seki, sosyal medyanın diline düştü.

11 Mar 2021 - 15:31 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Buse Varol ve Alişan'ın Oğlu Babasını Mağlup Etti! Eline Aldığı O Şeyle Yolundan Gitmeye Karar Verdi! "Maşallah" mask
Buse Varol ve Alişan'ın Oğlu Babasını Mağlup Etti! Eline Aldığı O Şeyle Yolundan Gitmeye Karar Verdi! "Maşallah"
Seren Serengil Sektör Değiştirdi! Kendi Markasını Çıkarttı, Şok Etkisi Yarattı! Adım Adım Yükseliyor! Hem de Bakın Ne Üzerine… mask
Seren Serengil Sektör Değiştirdi! Kendi Markasını Çıkarttı, Şok Etkisi Yarattı! Adım Adım Yükseliyor! Hem de Bakın Ne Üzerine…
Demet Akalın’dan Kışı Yaza Çeviren Paylaşımlar! Valizini Kaptığı Gibi Soluğu Orada Aldı! Ailesiyle Birlikte… mask
Demet Akalın’dan Kışı Yaza Çeviren Paylaşımlar! Valizini Kaptığı Gibi Soluğu Orada Aldı! Ailesiyle Birlikte…
Mehmet Ali Erbil’den Hayranlarına Güzel Haber! O Paylaşımı ‘Çok Şükür’ Dedirtti! Meğer Mehmet Ali Erbil… mask
Mehmet Ali Erbil’den Hayranlarına Güzel Haber! O Paylaşımı ‘Çok Şükür’ Dedirtti! Meğer Mehmet Ali Erbil…
Kuruluş Osman’da Fahriye Evcen Rüzgarı! Eşi Burak Özçivit’le Aynı Kadroda Yer Alacak! Seyirci Heyecanlı… Neler Oluyor? mask
Kuruluş Osman’da Fahriye Evcen Rüzgarı! Eşi Burak Özçivit’le Aynı Kadroda Yer Alacak! Seyirci Heyecanlı… Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova’nın Yıldızı Yılmaz’ın Değişimi Şok Etti! Uğur Güneş’i Görenler Tanıyamıyor! “Abi Kendine Ne Yaptın? Evrim Değil Bu Devrim…” mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Yıldızı Yılmaz’ın Değişimi Şok Etti! Uğur Güneş’i Görenler Tanıyamıyor! “Abi Kendine Ne Yaptın? Evrim Değil Bu Devrim…”
İbrahim Tatlıses O İsmin Elinden Tuttu, Şöhret Basamaklarını Tırmandı! Değişimi Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Michael Jackson’a…” mask
İbrahim Tatlıses O İsmin Elinden Tuttu, Şöhret Basamaklarını Tırmandı! Değişimi Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Michael Jackson’a…”
Burak Özçivit’in Eşi Fahriye Evcen, Sosyal Medyayı Titretti! Yıllar Sonra Ekranlara Geldi, Deri Tercihi ve Fiziği Gündem Oldu! mask
Burak Özçivit’in Eşi Fahriye Evcen, Sosyal Medyayı Titretti! Yıllar Sonra Ekranlara Geldi, Deri Tercihi ve Fiziği Gündem Oldu!
Buse Varol Oğlu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Kimisi Gereksiz Bulsa da Kimisi Destekledi! Meğer Oğlu İçin… mask
Buse Varol Oğlu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Kimisi Gereksiz Bulsa da Kimisi Destekledi! Meğer Oğlu İçin…
Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal Pozu Sosyal Medyanın Diline Düştü! İşte O Poz… mask
Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal Pozu Sosyal Medyanın Diline Düştü! İşte O Poz…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Buse Varol ve Alişan'ın Oğlu Babasını Mağlup Etti! Eline Aldığı O Şeyle Yolundan Gitmeye Karar Verdi! "Maşallah" mask
Buse Varol ve Alişan'ın Oğlu Babasını Mağlup Etti! Eline Aldığı O Şeyle Yolundan Gitmeye Karar Verdi! "Maşallah"
Gönül Dağı Dizisinde Yüzükler Atıldı! Senarist Seyircinin Sesi Oldu! Yeni Bir Aşk Doğuyor! Artık Dizinin Yeni Çifti… mask
Gönül Dağı Dizisinde Yüzükler Atıldı! Senarist Seyircinin Sesi Oldu! Yeni Bir Aşk Doğuyor! Artık Dizinin Yeni Çifti…
Seren Serengil Sektör Değiştirdi! Kendi Markasını Çıkarttı, Şok Etkisi Yarattı! Adım Adım Yükseliyor! Hem de Bakın Ne Üzerine… mask
Seren Serengil Sektör Değiştirdi! Kendi Markasını Çıkarttı, Şok Etkisi Yarattı! Adım Adım Yükseliyor! Hem de Bakın Ne Üzerine…
BİM Market Kampanyasını Tüm Türkiye’ye Duyurdu! 19 Mart’ta BİM’e Giden Karlı Çıkar! Uygun Fiyatlara Kaliteli Ürünler… mask
BİM Market Kampanyasını Tüm Türkiye’ye Duyurdu! 19 Mart’ta BİM’e Giden Karlı Çıkar! Uygun Fiyatlara Kaliteli Ürünler…
THY'den Sevindiren Haber! O Ülkeye Uçuşları Tekrar Başlattı! mask
THY'den Sevindiren Haber! O Ülkeye Uçuşları Tekrar Başlattı!
Maraşlı Dizisinin Güzeli Mahur’u Alina Boz Nereli? Alina Boz’un Memleketini Duyanlar Çok Şaşıracak, “Güzellerin Memleketinden” Diyecek! mask
Maraşlı Dizisinin Güzeli Mahur’u Alina Boz Nereli? Alina Boz’un Memleketini Duyanlar Çok Şaşıracak, “Güzellerin Memleketinden” Diyecek!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL