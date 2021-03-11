BİM Market Kampanyasını Tüm Türkiye’ye Duyurdu! 19 Mart’ta BİM’e Giden Karlı Çıkar! Uygun Fiyatlara Kaliteli Ürünler…
BİM marketlerde indirim şenliği hız kesmeden devam ediyor. Binlerce kişinin merakla beklediği aktüel ürün kataloğu yayınlandı. 19 Mart 2021 BİM aktüel kataloğunda birbirinden kaliteli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Adeta reyonları doldurup taşıracak BİM marketler, yaptığı kampanyalarla müşterilerini kapısında sıraya dizdirmeyi başarıyor.
Kaliteli ürünler uygun fiyatla milyonlarca kişinin beğenisine sunulurken her hafta yayınlanan aktüel kataloğunda bu kez bambaşka bir heyecan var! Çoğu kişinin ilk tercihi olan BİM marketlerde vatandaşlar yoğun bir şekilde sıraya giriyor. Birçok üründe yaptığı kampanyalı fiyatlarla müşterilerini bir yandan heyecanlandırıyor diğer yandan tükenecek korkusunu yaşattırıyor.
Yeni kampanyalarla haftaya damga vuran BİM marketler, bu hafta dönemsel ihtiyaçları karşılayacak olan ürünleri reyonlarına dizmeye başladı. Bahar aylarına doğru yavaş yavaş ilerlerken evini baştan aşağı yenilemek isteyenler için eldivenden duvar boyasına, akülü vidalama matkabından fırça sapına daha pek çok üründe yaptığı kampanyalarla haftaya bomba gibi geliyor.
11 Mar 2021 - 16:20 Ankara- Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.