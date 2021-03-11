BİM Market Kampanyasını Tüm Türkiye’ye Duyurdu! 19 Mart’ta BİM’e Giden Karlı Çıkar! Uygun Fiyatlara Kaliteli Ürünler…

Kaliteli ürünler uygun fiyatla milyonlarca kişinin beğenisine sunulurken her hafta yayınlanan aktüel kataloğunda bu kez bambaşka bir heyecan var! Çoğu kişinin ilk tercihi olan BİM marketlerde vatandaşlar yoğun bir şekilde sıraya giriyor. Birçok üründe yaptığı kampanyalı fiyatlarla müşterilerini bir yandan heyecanlandırıyor diğer yandan tükenecek korkusunu yaşattırıyor.

Yeni kampanyalarla haftaya damga vuran BİM marketler, bu hafta dönemsel ihtiyaçları karşılayacak olan ürünleri reyonlarına dizmeye başladı. Bahar aylarına doğru yavaş yavaş ilerlerken evini baştan aşağı yenilemek isteyenler için eldivenden duvar boyasına, akülü vidalama matkabından fırça sapına daha pek çok üründe yaptığı kampanyalarla haftaya bomba gibi geliyor.