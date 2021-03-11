Seren Serengil Sektör Değiştirdi! Kendi Markasını Çıkarttı, Şok Etkisi Yarattı! Adım Adım Yükseliyor! Hem de Bakın Ne Üzerine…

Hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın dilinden düşmeyen Seren Serengil, son paylaşımıyla beraber adından yeniden söz ettirdi. Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla ilgili sık sık gündeme gelen ünlü sunucu, bu sefer kendi markasından söz etti. Son derece çarpıcı bir reklam filmi çeken Serengil, paylaşımıyla milyonları mest etti. Markasını ne üzerine çıkardığı ise merak konusu oldu.

Mustafa Rahman Tohma ile mutlu bir birliktelik sürdüren Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Ağustos gibi evlilik düşündüklerini ifade etmişti. Özel hayatıyla ilgili de sık sık gündeme gelen Seren Serengil, bu sefer kariyer hayatıyla ilgili gündemde deprem etkisi yarattı. Kendi markasına dair yeni bir paylaşım yapan ünlü sunucu, başarıyla adını resmen tarihe kazıdı.