Seren Serengil Sektör Değiştirdi! Kendi Markasını Çıkarttı, Şok Etkisi Yarattı! Adım Adım Yükseliyor! Hem de Bakın Ne Üzerine…
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının yorumcu koltuğunda oturan Seren Serengil, son zamanlarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Dün akşam Instagram hesabında yeni bir paylaşım yapan ünlü sunucu kendi markasını çıkardığını tüm Türkiye’ye duyurdu. Milyonlarca kişi Seren Serengil’in başarısı karşısında şaşkınlığına engel olamadı.
Hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın dilinden düşmeyen Seren Serengil, son paylaşımıyla beraber adından yeniden söz ettirdi. Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla ilgili sık sık gündeme gelen ünlü sunucu, bu sefer kendi markasından söz etti. Son derece çarpıcı bir reklam filmi çeken Serengil, paylaşımıyla milyonları mest etti. Markasını ne üzerine çıkardığı ise merak konusu oldu.
Mustafa Rahman Tohma ile mutlu bir birliktelik sürdüren Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Ağustos gibi evlilik düşündüklerini ifade etmişti. Özel hayatıyla ilgili de sık sık gündeme gelen Seren Serengil, bu sefer kariyer hayatıyla ilgili gündemde deprem etkisi yarattı. Kendi markasına dair yeni bir paylaşım yapan ünlü sunucu, başarıyla adını resmen tarihe kazıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.