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- 11 Mar 2021 - 17:31 G: 11 Mar 2021 - 18:12

Gönül Dağı Dizisinde Yüzükler Atıldı! Senarist Seyircinin Sesi Oldu! Yeni Bir Aşk Doğuyor! Artık Dizinin Yeni Çifti…

Cumartesi akşamlarının en gözde dizisi Gönül Dağı, yayınladığı her yeni bölümüyle birlikte izleyiciden yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor. 13 Mart Cumartesi günü yeni bölümünü yayınlayacak olan dizide yaşanacak olan olaylar daha şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Fakat fragmandaki bir detay seyircinin sevinç çığlıkları atmasına neden oldu. O oyuncular yüzükleri atınca, senarist seyircinin adeta sesi oldu. Yeni aşk kapıda…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Berk Atan ve Gülsim Ali’nin başrollere hayat verdiği Gönül Dağı dizisi, her yeni bölümünde seyirciye son derece eşsiz anlar yaşatıyor. Milyonlarca kişi dizinin yeni bölümü bitmeden gelecek bölümde neler olacağını öğrenmek istiyor. Gönül Dağı’nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise seyircinin beklediği olay sonunda gerçekleşti. Son derece sıkıntılı bir süreç olacak olsa da binlerce kişi ikilinin yeni bir aşka yelken açacağını dile getirdi.

Gönül Dağı’nın son zamanlarda favori çifti Elif ve Serdar olmuştu. Öyle ki dizinin izleyici kitlesi çiftin aşk yaşamasını temenni ediyor ve Gönül Dağı’nın yayınlanan her yeni bölümünün ardından sosyal medya üzerinden mesajlar atıyorlardı. Sosyal medyadan Elif ve Serdar yönündeki etkileşimlerin gelmesinin ardından çiftin sahneleri artmaya başladı. Ama çiftin önünde büyük bir engel var…

11 Mar 2021 - 17:31 Ankara- Dizi Haberleri

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