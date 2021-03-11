Buse Varol ve Alişan'ın Oğlu Babasını Mağlup Etti! Eline Aldığı O Şeyle Yolundan Gitmeye Karar Verdi! "Maşallah"
Şimdilerde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucu koltuğunda oturan şarkıcı Alişan uzun süredir sosyal medya gündeminde konuşulan isimler arasında yer alıyor. Bugüne kadar seslendirdiği parçalarla milyonların beğenisini kazanan Alişan, sosyal medya hesabında oğlu Burak’la ilgili son derece şok edici bir detay paylaştı. Milyonlarca kişi Burak’ın meslek tercihi yaptığını o paylaşımdan anladı…
Bugüne kadar birçok projeye imzasını atan Alişan, en çok Cennet Mahallesi’nde hayat verdiği Ferhat karakteri ile akıllara kazınmıştı. 2018 yılında Buse Varol’la dünya evine giren Alişan, 2019 yılında ilk çocuğu olan oğlu Burak’ı kucağına almıştı. Şimdilerde çiçeği burnunda olan Alişan ve Buse Varol ikinci kez anne – baba olma heyecanı yaşamış ve kızları Eliz’i kucaklarına almıştı. Lakin Alişan’ın oğlu babasını resmen mağlup etti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçılardan birisi olan Alişan, oğlu Burak’la ilgili yaptığı paylaşımda tüm dikkatleri üzerine çekti. Burak’ın elindeki o şeyi görenler babasının yolundan gitmeye karar verdiğini anlamış oldu. Bunun yanı sıra Alişan ve Buse Varol çiftinin oğlunun hareketleri sosyal medya da kahkaha tufanı kopmasına neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.