Buse Varol ve Alişan'ın Oğlu Babasını Mağlup Etti! Eline Aldığı O Şeyle Yolundan Gitmeye Karar Verdi! "Maşallah"

Bugüne kadar birçok projeye imzasını atan Alişan, en çok Cennet Mahallesi’nde hayat verdiği Ferhat karakteri ile akıllara kazınmıştı. 2018 yılında Buse Varol’la dünya evine giren Alişan, 2019 yılında ilk çocuğu olan oğlu Burak’ı kucağına almıştı. Şimdilerde çiçeği burnunda olan Alişan ve Buse Varol ikinci kez anne – baba olma heyecanı yaşamış ve kızları Eliz’i kucaklarına almıştı. Lakin Alişan’ın oğlu babasını resmen mağlup etti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçılardan birisi olan Alişan, oğlu Burak’la ilgili yaptığı paylaşımda tüm dikkatleri üzerine çekti. Burak’ın elindeki o şeyi görenler babasının yolundan gitmeye karar verdiğini anlamış oldu. Bunun yanı sıra Alişan ve Buse Varol çiftinin oğlunun hareketleri sosyal medya da kahkaha tufanı kopmasına neden oldu.