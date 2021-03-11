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- 11 Mar 2021 - 18:16 G: 11 Mar 2021 - 19:12

Survivor’dan Ayrıldı Acun Ilıcalı Elinden Tuttu! Öyle Bir Teklif Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! O Yarışmacı Artık Exxen’de…

Şimdilerde Survivor 2021 sezonunun sunucu koltuğunda oturan Acun Ilıcalı, 2021 yılının ilk gününde Türkiye’nin dijital platformu olan Exxen’i hizmete sunmuş ve oldukça yüksek oranda kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Bunun yanı sıra Survivor programında yer alan ve kısa bir süre önce diskalifiye olan o ismin elinden Acun Ilıcalı tuttu. Milyonlarca kişi Ilıcalı’nın teklifini ve yarışmacının kim olduğunu merak etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugüne kadar birçok projeye imzasını atmış ve sunuculuktan başladığı kariyer hayatını en üst noktaya taşımıştı. Birçok insana iş veren ve elinden tutan Ilıcalı, bu sefer Survivor programından elenen o isme destek yağdırdı. Türkiye’nin dijital platformu olan Exxen’in sahibi Ilıcalı, platformda yer alan bir yapım için o yarışmacıya teklif götürdü.

Son zamanlarda ekranlarda izlenme rekorları kıran Survivor bugüne kadar birçok yarışmacıya ev sahipliği yapmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kah hüzünlü kah mutlu anların yaşandığı programda elbette ki yarışmacılar adaya veda ediyor ve arkadaşlarına hüzün dolu anlar yaşatıyorlardı. Kimi yarışmacılarda vardı ki adadan ayrılığı belli bile olmuyordu. Fakat programın geçen hafta yayınlanan bölümünde elenen o isim herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Acın Ilıcalı ise yarışmacıya bir teklif götürdü.

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11 Mar 2021 - 18:16 Ankara- Magazin

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