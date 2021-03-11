Esra Erol’da Şaibeye Düşüren Aile Meselesi! 20 Yıllık Eşi Evden Fırını ve Yemek Takımını Aldı, Başka Adama Kaçtı! Avukat Hülya Bile Olaya Dahil Oldu! Neler Oluyor?

Eşi Hanım’ın 9 Mart tarihinde telefonuna bir mesaj atarak kendisini terk ettiğini söyleyen İsmail Bey, “Çocuğumuz yok. Eşim rahatsızdı ve 15 yıldır tedavilerle uğraşıyorduk. Benim onu terk etmem lazımken o beni terk etti. Ortada hiçbir sorun yokken neden gitti anlamıyorum. Benim tek isteğim gelsin buraya anlaşmalı olarak boşanalım!” sözlerini dile getirdi.

Eşinin evden kaçmadan önce bir telefon ve mesaj bıraktığını söyleyen İsmail Bey, “Ben gidiyorum, evliliğimizin ilk zamanları mutluydum ama sonra başkasına aşık oldum demiş. Yalan mı gerçek mi bilmiyorum ama bir olay var. Bunu da kendisinden öğreneceğiz!” ifadelerine yer verdi. Esra Erol ise İsmail Bey’e, “Ne zaman olmuş bu kardeşinizin taciz olayı?” sorusunu sordu. İsmail Bey ise bilmediğini dile getirdi.