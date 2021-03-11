Esra Erol’da Şaibeye Düşüren Aile Meselesi! 20 Yıllık Eşi Evden Fırını ve Yemek Takımını Aldı, Başka Adama Kaçtı! Avukat Hülya Bile Olaya Dahil Oldu! Neler Oluyor?
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının son bölümünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa Ankara’dan katılan İsmail Bey, 20 yıllık eşi Hanım’ın 9 Mart tarihinde evi terk ettiğini ve başka bir adama kaçtığını ifade etti. İsmail Bey eşinin evden kaçarken evdeki fırını ve yemek takımını da aldığını dile getirdi. Avukat Hülya’nın konu hakkında yorumu ise seyirciyi kahkahalara boğdu!
Eşi Hanım’ın 9 Mart tarihinde telefonuna bir mesaj atarak kendisini terk ettiğini söyleyen İsmail Bey, “Çocuğumuz yok. Eşim rahatsızdı ve 15 yıldır tedavilerle uğraşıyorduk. Benim onu terk etmem lazımken o beni terk etti. Ortada hiçbir sorun yokken neden gitti anlamıyorum. Benim tek isteğim gelsin buraya anlaşmalı olarak boşanalım!” sözlerini dile getirdi.
Eşinin evden kaçmadan önce bir telefon ve mesaj bıraktığını söyleyen İsmail Bey, “Ben gidiyorum, evliliğimizin ilk zamanları mutluydum ama sonra başkasına aşık oldum demiş. Yalan mı gerçek mi bilmiyorum ama bir olay var. Bunu da kendisinden öğreneceğiz!” ifadelerine yer verdi. Esra Erol ise İsmail Bey’e, “Ne zaman olmuş bu kardeşinizin taciz olayı?” sorusunu sordu. İsmail Bey ise bilmediğini dile getirdi.
11 Mar 2021 - 19:04 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.