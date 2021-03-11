İbrahim Tatlıses İmparatorluktan Level Atladı! Turnayı Tam 12’den Vurdu! Lüks Hediyesiyse Kârı Oldu!
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan İbrahim Tatlıses, şimdilerde İbo Show’da boy göstermesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa bir süredir ünlü sanatçının sunduğu İbo Show programının final yapacağı iddia ediliyordu. Fakat Star TV’den o iddialar tokat gibi bir cevap geldi. Kanal hem programın süresini uzattı hem de İbrahim Tatlıses’e son derece pahalı bir hediye verdi.
Sanat camiasının usta isimlerinden birisi olan İmparator İbrahim Tatlıses, uzun süre ekranlardan ayrı kalmış ve sağlık mücadelesi vermeye başlamıştı. Geçirdiği talihsiz kaza sonucu ekranlara yeniden dönüş yapan Tatlıses, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü sanatçı İbo Show’daki yolculuğuna tüm hızıyla devam ederken ortaya final iddiaları çıkmıştı. Fakat Star TV bu olaya bir son verdi ve İbrahim Tatlıses’le yeni bir anlaşmaya oturdu.
Şimdilerde ekranların reyting rekortmeni olan İbo Show, yayınladığı her yeni bölümünde ekranlarda büyük bir yankı uyandırıyor ve sosyal medyanın dilinden düşmüyordu. Yeni bölümlerinde birbirinden başarılı ses sanatçılarına ev sahipliği yapan İbo Show, final iddialarıyla birlikte hayranlarını büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Müjdeli haber Star TV’den geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.