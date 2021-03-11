İbrahim Tatlıses İmparatorluktan Level Atladı! Turnayı Tam 12’den Vurdu! Lüks Hediyesiyse Kârı Oldu!

Sanat camiasının usta isimlerinden birisi olan İmparator İbrahim Tatlıses, uzun süre ekranlardan ayrı kalmış ve sağlık mücadelesi vermeye başlamıştı. Geçirdiği talihsiz kaza sonucu ekranlara yeniden dönüş yapan Tatlıses, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü sanatçı İbo Show’daki yolculuğuna tüm hızıyla devam ederken ortaya final iddiaları çıkmıştı. Fakat Star TV bu olaya bir son verdi ve İbrahim Tatlıses’le yeni bir anlaşmaya oturdu.

Şimdilerde ekranların reyting rekortmeni olan İbo Show, yayınladığı her yeni bölümünde ekranlarda büyük bir yankı uyandırıyor ve sosyal medyanın dilinden düşmüyordu. Yeni bölümlerinde birbirinden başarılı ses sanatçılarına ev sahipliği yapan İbo Show, final iddialarıyla birlikte hayranlarını büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Müjdeli haber Star TV’den geldi.