Survivor’da Ortaya Çıkan Gerçek Soğuk Duş Etkisi Yarattı! O Yarışmacı Durmadı, Her Şeyi Anlattı! Meğer İç Çamaşırı Yerine…
Son zamanlarda Survivor programı hakkında ortaya çıkan gerçekler milyonları büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklüyor. Yarışma programının eski yarışmacıları, konuk oldukları programlarda merak edilen konulara bir bir açıklık getiriyor. Bildiğiniz üzere Survivor’ın eski yarışmacısı Semih Öztürk, merak edilen birçok konu hakkında açıklama yapmıştı. Fakat bu açıklama öyle bir isimden geldi ki, anlattıkları soğuk duş etkisi yarattı. Meğer iç çamaşırı yerine…
Her sezonunda ekranlarda ayrı bir yankı uyandıran Survivor, bu sezonunda da oldukça fazla ses getiriyor ve her yayın gününde reyting rekorları kırıyor. Programın eski yarışmacılarından birisi olan o isim Survivor hakkında öyle şeyler söyledi ki ortaya çıkan gerçek binlerce kişide soğuk duş etkisi yarattı.
Geçtiğimiz haftalarda Survivor’ın eski yarışmacısı Aycan Yanaç, Semih Öztürk’ün programına konuk olmuş ve son derece çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Adada kadınların nasıl bakım yaptığı hakkında açıklamalar yapan Survivor Aycan, herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti. Binlerce kişi daha o şaşkınlığı üzerinden atamadan bir başka yarışmacının söylediği şeylerle birlikte büyük bir şok yaşadı.
11 Mar 2021 - 20:08 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.