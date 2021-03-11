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- 11 Mar 2021 - 20:08 G: 11 Mar 2021 - 20:34

Survivor’da Ortaya Çıkan Gerçek Soğuk Duş Etkisi Yarattı! O Yarışmacı Durmadı, Her Şeyi Anlattı! Meğer İç Çamaşırı Yerine…

Son zamanlarda Survivor programı hakkında ortaya çıkan gerçekler milyonları büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklüyor. Yarışma programının eski yarışmacıları, konuk oldukları programlarda merak edilen konulara bir bir açıklık getiriyor. Bildiğiniz üzere Survivor’ın eski yarışmacısı Semih Öztürk, merak edilen birçok konu hakkında açıklama yapmıştı. Fakat bu açıklama öyle bir isimden geldi ki, anlattıkları soğuk duş etkisi yarattı. Meğer iç çamaşırı yerine…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her sezonunda ekranlarda ayrı bir yankı uyandıran Survivor, bu sezonunda da oldukça fazla ses getiriyor ve her yayın gününde reyting rekorları kırıyor. Programın eski yarışmacılarından birisi olan o isim Survivor hakkında öyle şeyler söyledi ki ortaya çıkan gerçek binlerce kişide soğuk duş etkisi yarattı.

Geçtiğimiz haftalarda Survivor’ın eski yarışmacısı Aycan Yanaç, Semih Öztürk’ün programına konuk olmuş ve son derece çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Adada kadınların nasıl bakım yaptığı hakkında açıklamalar yapan Survivor Aycan, herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti. Binlerce kişi daha o şaşkınlığı üzerinden atamadan bir başka yarışmacının söylediği şeylerle birlikte büyük bir şok yaşadı.

11 Mar 2021 - 20:08 Ankara- Survivor 2021

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