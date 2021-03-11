Survivor’da Ortaya Çıkan Gerçek Soğuk Duş Etkisi Yarattı! O Yarışmacı Durmadı, Her Şeyi Anlattı! Meğer İç Çamaşırı Yerine…

Her sezonunda ekranlarda ayrı bir yankı uyandıran Survivor, bu sezonunda da oldukça fazla ses getiriyor ve her yayın gününde reyting rekorları kırıyor. Programın eski yarışmacılarından birisi olan o isim Survivor hakkında öyle şeyler söyledi ki ortaya çıkan gerçek binlerce kişide soğuk duş etkisi yarattı.

Geçtiğimiz haftalarda Survivor’ın eski yarışmacısı Aycan Yanaç, Semih Öztürk’ün programına konuk olmuş ve son derece çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Adada kadınların nasıl bakım yaptığı hakkında açıklamalar yapan Survivor Aycan, herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklemişti. Binlerce kişi daha o şaşkınlığı üzerinden atamadan bir başka yarışmacının söylediği şeylerle birlikte büyük bir şok yaşadı.