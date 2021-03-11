Hande Erçel Servetini Tarzıyla Konuşturdu! O Parçaya Verdiği Para Dudak Uçuklattı! “Emeğinize Yazık, Günah!”
Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel son zamanlarda sosyal medyada sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Giyim tarzından tutun güzelliğine kadar her haliyle takipçilerini mest eden Erçel, yeniden gündeme geldi. Servetini tarzıyla konuşturan ünlü oyuncu, tek bir parçaya verdiği parayla dudak uçuklattı. Takipçilerinden bu sefer tepki geldi…
Adı partneri Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddialarıyla anılan Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin ardından kariyer basamaklarını hızlı adımlarla çıkmaya başlamıştı. Hatta uzun bir süre önce aldığı evliyle gündemde yankı uyandıran Hande Erçel’in o ev için 10 milyon TL ödediği iddia edilmişti. Son zamanlarda servetiyle sık sık gündeme gelen oyuncu, bu sefer giyim tarzıyla gündeme geldi. O parçaya ödediği para ise şok etkisi yarattı.
İlk dizi deneyimini Hayat Şarkısı ile elde eden Hande Erçel, yavaş yavaş yükselişe geçmiş ve yer aldığı her projede ününe ün katmıştı. Şimdilerde eski halinden eser kalmayan güzel oyuncunun fiziği sosyal medya gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Fakat Hande Erçel bu sefer ne güzelliğinden ne projelerinden ne de fiziğinden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun bir parça kıyafet için verdiği para sosyal medyanın diline düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.