Hande Erçel Servetini Tarzıyla Konuşturdu! O Parçaya Verdiği Para Dudak Uçuklattı! “Emeğinize Yazık, Günah!”

Adı partneri Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddialarıyla anılan Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin ardından kariyer basamaklarını hızlı adımlarla çıkmaya başlamıştı. Hatta uzun bir süre önce aldığı evliyle gündemde yankı uyandıran Hande Erçel’in o ev için 10 milyon TL ödediği iddia edilmişti. Son zamanlarda servetiyle sık sık gündeme gelen oyuncu, bu sefer giyim tarzıyla gündeme geldi. O parçaya ödediği para ise şok etkisi yarattı.

İlk dizi deneyimini Hayat Şarkısı ile elde eden Hande Erçel, yavaş yavaş yükselişe geçmiş ve yer aldığı her projede ününe ün katmıştı. Şimdilerde eski halinden eser kalmayan güzel oyuncunun fiziği sosyal medya gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Fakat Hande Erçel bu sefer ne güzelliğinden ne projelerinden ne de fiziğinden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun bir parça kıyafet için verdiği para sosyal medyanın diline düştü.