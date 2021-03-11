EDHO’nun Eski Oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu Evlendi! Sade Bir Nikahla Dünya Evine Girdi! “Evlenmek Hoşumuza Gider…”

Zengo, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Jet Sosyete gibi dizi ya da filmlerde rol alan Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı komik videolarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Bunun yanı sıra ünlü fenomen geçtiğimiz sene nişanlamış ve sevenlerine müjdeyi vermişti. Yasemin Sakallıoğlu evlendi!

Uzun bir zaman Burak Yırtar ile güzel bir ilişkisi olan Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz yıl ilişkisini nişanla taçlandırmış ve sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla birlikte evlendiğini tüm takipçilerine duyurdu. Binlerce kişi Sakallıoğlu hakkında aldığı haberle beraber ardı arkası kesilmeyen tebrik mesajlarında bulundu.