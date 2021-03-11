EDHO’nun Eski Oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu Evlendi! Sade Bir Nikahla Dünya Evine Girdi! “Evlenmek Hoşumuza Gider…”
Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, Zengo filmiyle uzun süre konuşulmuş ve daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştı. Samimi tavırları ve komik paylaşımlarıyla neredeyse tüm Türkiye’nin gülen yüzü olan Yasemin Sakallıoğlu, nikah masasına oturdu. Milyonlarca kişi sosyal medya fenomeninin evlilik kararının ardından büyük bir şok yaşadı. Fotoğrafları ise gündem oldu.
Zengo, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Jet Sosyete gibi dizi ya da filmlerde rol alan Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı komik videolarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Bunun yanı sıra ünlü fenomen geçtiğimiz sene nişanlamış ve sevenlerine müjdeyi vermişti. Yasemin Sakallıoğlu evlendi!
Uzun bir zaman Burak Yırtar ile güzel bir ilişkisi olan Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz yıl ilişkisini nişanla taçlandırmış ve sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla birlikte evlendiğini tüm takipçilerine duyurdu. Binlerce kişi Sakallıoğlu hakkında aldığı haberle beraber ardı arkası kesilmeyen tebrik mesajlarında bulundu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.