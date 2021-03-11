Sadakatsiz Dizisinde Depremleri Çağıran İntikam! Yapılanlara Dayanamadı, İsyan Bayrağını Kaldırdı! Bir Kere Daha Gücünü Gösterdi! “Yürü Be!”
Dün yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini bir kez daha şaşırtan Sadakatsiz dizisinin son sahnesinde yaşanan olaylar akıllara durgunluk verdi. Asya’nın kendisine kumpas kuran Gönül’den intikamını alması izleyenlerde şok etkisi yaratırken izlettiği videoyla topu kendi ayağına aldı. Gönül’e izlettiği videoda kendisine atılan iftiranın geri çekilmesini isteyen Asya, son noktayı koydu.
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melisa Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar’ın yer aldığı Sadakatsiz dizisi tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de dün ekranlara gelen bölüm sosyal medyada yankı uyandırdı. Asya’nın intikamı ise soğuk duş etkisi yarattı.
Gönül, Asya’ya kumpas kurarak yerel bir gazeteye Sinan’la vedalaştığı sırada çekilmiş fotoğrafını manşete çıkardı. Gönül’ün adamı tarafından çekilen bu fotoğraf görenlerde merak uyandırırken bu durum Asya’yı zor duruma soktu. Bunun yanı sıra Volkan’ın da bu haberi görmesiyle soluğu Asya’nın yanında alması bir oldu.
11 Mar 2021 - 21:40 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.