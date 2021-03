İbo Show’a Bir Rakip Daha Geldi! Tüm Koldan Saldırmaya Devam Ediyorlar! İmparator Yıkılacak mı? Neler Oluyor…

Sibel Can ve Hakan Altun’un sunuculuğunu yaptığı program her Perşembe günü ekranlara gelmeye devam ediyor. Her hafta farklı konukların ağırlandığı programda şarkılar söyleniyor, çok özel açıklamalar yapılıyor. İbo Show’da konukları olan Sibel Can ve Hakan Altun’un Şarkılar Bizi Söyler programı daha başlamadan birçok linç yemişti.

Şarkılar Bizi Söyler programının hemen arkasından duyurusu yapılan bir program daha sosyal medya kullanıcıları tarafından "İmparator'a dört koldan saldırıyorlar ama bilin ki İbrahim Tatlıses kolay kolay yıkılmaz", "İbo Show'a rakip olarak gelmek bile kendi kuyunu kazmak demektir" gibi birçok yorum yapıldı.