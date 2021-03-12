İbo Show’a Bir Rakip Daha Geldi! Tüm Koldan Saldırmaya Devam Ediyorlar! İmparator Yıkılacak mı? Neler Oluyor…
Star TV ekranlarının en sevilen yapımları arasında yerini alan İbo Show’a bir rakip daha geldi. Ekranlara uzun bir süreden sonra tekrardan dönen ve büyük yankı uyandıran İbo Show, her bölümünde tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Cumartesi günleri akşam saat 20.00’da başlayan program sevilerek izleniyor.
Sibel Can ve Hakan Altun’un sunuculuğunu yaptığı program her Perşembe günü ekranlara gelmeye devam ediyor. Her hafta farklı konukların ağırlandığı programda şarkılar söyleniyor, çok özel açıklamalar yapılıyor. İbo Show’da konukları olan Sibel Can ve Hakan Altun’un Şarkılar Bizi Söyler programı daha başlamadan birçok linç yemişti.
Şarkılar Bizi Söyler programının hemen arkasından duyurusu yapılan bir program daha sosyal medya kullanıcıları tarafından "İmparator'a dört koldan saldırıyorlar ama bilin ki İbrahim Tatlıses kolay kolay yıkılmaz", "İbo Show'a rakip olarak gelmek bile kendi kuyunu kazmak demektir" gibi birçok yorum yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.