Ankara İmsakiye 2021! 13 Nisan Ankara'da Sahur Vakti Saat Kaçta? Ankara İmsak Vakti Ne Zaman 2021?

Müslümanlar için çok önemli olan Ramazan ayı içi geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz haftalarda İslam alemi için önemli olan üç ayların başladığını açıklamıştı. Üç aylar içinde idrak edilen Regaip ve Miraç kandillerinin de geride kalmasının ardından Müslüman vatandaşlar Ramazan ayını merakla beklemeye başladı. Müslümanlar 12 ayın sultanın olarak bilinen Ramazan ayında rahmet kapısının sonuna kadar açıldığına inanıyor ve bu ay merakla bekleniyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında oruçlar tutuluyor, iftarlar yapılıyor. İslam aleminin en çok değer verdiği ay olan Ramazan’ın yaklaşması ile beraber imsak ve sahur vakitleri de merak edilmeye başlandı.

İslam dinine göre 12 ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Ramazan ayında Müslümanlar imsak vaktinden sahur vaktine kadar yemek yemez ve suç içmezler. Günahlardan da uzak durulan Ramazan ayında nefisler terbiye edilir. Oruç tutmak Ramazan ayında farz olmakla beraber Recep ve Şaban aylarında ise sünnettir. Bu aylarda farz olmasa bile birçok Müslüman Allah’a ibadet etmek için oruç tutuyor. Üç ayların içinde olunan bu dönemde de Müslümanlar imsak ve iftar vakitlerinin araştırmaya başladı. İmsak ve iftar vakitleri ise illere göre dakika dakika fark ediyor.