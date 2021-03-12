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- 12 Mar 2021 - 17:40 G: 12 Mar 2021 - 18:28

Yasak Elma Dizisinden Nesrin Cavadzade Değil Ama O İsim Gidiyor! Ölüm Senaryosu Onun İçin Yazıldı! Artık Ekranlarda Olması Mümkün Değil…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisinde entrika asla azalmıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinde heyecan asla azalmıyor. Entrikanın adeta başlangıcı olan Yasak Elma dizisi pazartesi günü 101. bölümünü yayınlamıştı. Birbirinden heyecanlı anların yaşandığı dizinin son bölümünde dikkat çeken sahnelerde yer almıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya, Gülenay Kalkan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziden ise Nesrin Cavadzade değil ama bir isim ayrılacak. Son zamanlarda sık sık hakkında diziden ayrıldı ya da ayrılacak haberleri çıkan Cavadzade ise dizide devam ediyor. Senaryo gereği ise bir isim diziden ölerek ayrılacak. 

Kısa bir süre önce Halit karakterine hayat veren Talat Bulut'un ayrılması dizide yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştu. Talat Bulut ve birçok ünlü ismin ayrılmasının ardından diziye, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya gibi başarılı oyuncular katılmıştı. Savaşçı dizisinden ayrılır ayrılmaz soluğu Yasak Elma dizisinde alan Berk Oktay ise uzun bir süre sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

12 Mar 2021 - 17:40 Ankara- Dizi Haberleri

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