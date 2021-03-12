Yasak Elma Dizisinden Nesrin Cavadzade Değil Ama O İsim Gidiyor! Ölüm Senaryosu Onun İçin Yazıldı! Artık Ekranlarda Olması Mümkün Değil…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya, Gülenay Kalkan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziden ise Nesrin Cavadzade değil ama bir isim ayrılacak. Son zamanlarda sık sık hakkında diziden ayrıldı ya da ayrılacak haberleri çıkan Cavadzade ise dizide devam ediyor. Senaryo gereği ise bir isim diziden ölerek ayrılacak.

Kısa bir süre önce Halit karakterine hayat veren Talat Bulut'un ayrılması dizide yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştu. Talat Bulut ve birçok ünlü ismin ayrılmasının ardından diziye, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya gibi başarılı oyuncular katılmıştı. Savaşçı dizisinden ayrılır ayrılmaz soluğu Yasak Elma dizisinde alan Berk Oktay ise uzun bir süre sosyal medyada yankı uyandırmıştı.