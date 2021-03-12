2021 Ramazan İlk İftar Saati Ankara! Ankara’da Sahura Hangi Gün Kalkılacak 2021? 2021 Ramazan İlk Günü Ne Zaman?

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan yaklaşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde son bulacak olan Recep ayı Ramazan heyecanını arttırdı. Müslümanlar için çok önemli olan Ramazan ayının yaklaşması ile beraber oruç ibadetine de sayılı gün kaldı. Her yıl Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayında oruç tutuluyor, ibadetler yapılıyor. Müslümanların nefislerini kontrol etmek için tüm günahlardan uzak durmaya çalıştıkları bu ayda rahmet kapıları tamamen açılıyor. İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazanın en güzel yanı ise iftar oluyor. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber orucun başladığı imsak ve bittiği iftar saatleri de araştırılmaya başlandı.

İslam aleminin en önemli ayları olan üç aylardan ilki Recep ayı 13 şubat tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 13 mart tarihinde Recep ayı son bulacak ve 14 Mart Pazar günü Şaban ayının ilk günü olacak. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının gelmesi ile beraber Müslümanların Ramazan heyecanı da arttı. İslam dinine mensup vatandaşların oruç tutmasının farz olduğu Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Ramazanın ilk gününün hangi tarihe denk geldiği ve ilk sahurun hangi gün yapılacağı merak edildi.