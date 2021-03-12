Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Mar 2021 - 18:28 G: 12 Mar 2021 - 18:33

2021 Ramazan İlk İftar Saati Ankara! Ankara’da Sahura Hangi Gün Kalkılacak 2021? 2021 Ramazan İlk Günü Ne Zaman?

İslam aleminin en önemli ayı Ramazan yaklaşmaya başladı. Peki, 2021 Ankara'da ilk iftar saat kaçta? Ankara'da sahura hangi gün kalkılacak? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan yaklaşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde son bulacak olan Recep ayı Ramazan heyecanını arttırdı. Müslümanlar için çok önemli olan Ramazan ayının yaklaşması ile beraber oruç ibadetine de sayılı gün kaldı. Her yıl Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayında oruç tutuluyor, ibadetler yapılıyor. Müslümanların nefislerini kontrol etmek için tüm günahlardan uzak durmaya çalıştıkları bu ayda rahmet kapıları tamamen açılıyor. İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazanın en güzel yanı ise iftar oluyor. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber orucun başladığı imsak ve bittiği iftar saatleri de araştırılmaya başlandı.

İslam aleminin en önemli ayları olan üç aylardan ilki Recep ayı 13 şubat tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 13 mart tarihinde Recep ayı son bulacak ve 14 Mart Pazar günü Şaban ayının ilk günü olacak. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının gelmesi ile beraber Müslümanların Ramazan heyecanı da arttı. İslam dinine mensup vatandaşların oruç tutmasının farz olduğu Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Ramazanın ilk gününün hangi tarihe denk geldiği ve ilk sahurun hangi gün yapılacağı merak edildi.

12 Mar 2021 - 18:28 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara İmsakiye 2021! 13 Nisan Ankara'da Sahur Vakti Saat Kaçta? Ankara İmsak Vakti Ne Zaman 2021? mask
Ankara İmsakiye 2021! 13 Nisan Ankara'da Sahur Vakti Saat Kaçta? Ankara İmsak Vakti Ne Zaman 2021?
Ankara Risk Haritası Güncellendi Mi? Rengi Ne Oldu? Ankara’da Hafta Sonu Kısıtlaması Var Mı? Kafe ve Restoranlar Kapandı Mı? mask
Ankara Risk Haritası Güncellendi Mi? Rengi Ne Oldu? Ankara’da Hafta Sonu Kısıtlaması Var Mı? Kafe ve Restoranlar Kapandı Mı?
12 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
12 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri:12 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:12 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara İçin Yatırım Atağı! Hedef Kesintisiz Elektrik! mask
Ankara İçin Yatırım Atağı! Hedef Kesintisiz Elektrik!
11 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
11 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da UBER Müjdesi! Taksi Hizmeti Başladı! mask
Ankara'da UBER Müjdesi! Taksi Hizmeti Başladı!
10 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
10 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2021 Ramazan İlk İftar Saati Ankara! Ankara’da Sahura Hangi Gün Kalkılacak 2021? 2021 Ramazan İlk Günü Ne Zaman? mask
2021 Ramazan İlk İftar Saati Ankara! Ankara’da Sahura Hangi Gün Kalkılacak 2021? 2021 Ramazan İlk Günü Ne Zaman?
Ankara İmsakiye 2021! 13 Nisan Ankara'da Sahur Vakti Saat Kaçta? Ankara İmsak Vakti Ne Zaman 2021? mask
Ankara İmsakiye 2021! 13 Nisan Ankara'da Sahur Vakti Saat Kaçta? Ankara İmsak Vakti Ne Zaman 2021?
Mart Ayına Damga Vuran Kadın Oyunları Festivali Sona Erdi! mask
Mart Ayına Damga Vuran Kadın Oyunları Festivali Sona Erdi!
Hepsiburada ve TOBB'dan Kadınlara Destek! İş Birliği İmzalandı! mask
Hepsiburada ve TOBB'dan Kadınlara Destek! İş Birliği İmzalandı!
Yasak Elma Dizisinden Nesrin Cavadzade Değil Ama O İsim Gidiyor! Ölüm Senaryosu Onun İçin Yazıldı! Artık Ekranlarda Olması Mümkün Değil… mask
Yasak Elma Dizisinden Nesrin Cavadzade Değil Ama O İsim Gidiyor! Ölüm Senaryosu Onun İçin Yazıldı! Artık Ekranlarda Olması Mümkün Değil…
Cumhurbaşkanı Konuştu! Altın Geriledi! mask
Cumhurbaşkanı Konuştu! Altın Geriledi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL