- 02 Şub 2022 - 18:31 G: 02 Şub 2022 - 18:49

2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Ankara'da ilk Oruç hangi gün, İlk İftar saat kaçta açılacak? İşte Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi!

İslam aleminin en önemli ayı Ramazan yaklaşmaya başladı. Peki, 2022 Ankara'da ilk iftar saat kaçta? Ankara'da sahura hangi gün kalkılacak? İşte detaylar...

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan yaklaşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde son bulacak olan Recep ayı Ramazan heyecanını arttırdı. Müslümanlar için çok önemli olan Ramazan ayının yaklaşması ile beraber oruç ibadetine de sayılı gün kaldı. Her yıl Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayında oruç tutuluyor, ibadetler yapılıyor. Müslümanların nefislerini kontrol etmek için tüm günahlardan uzak durmaya çalıştıkları bu ayda rahmet kapıları tamamen açılıyor. İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazanın en güzel yanı ise iftar oluyor. Ramazan ayının yaklaşması ile beraber orucun başladığı imsak ve bittiği iftar saatleri de araştırılmaya başlandı.

İslam aleminin en önemli ayları olan üç aylardan ilki Recep ayı 2 şubat 2022 tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 13 mart tarihinde Recep ayı son bulacak ve 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Şaban ayının ilk günü olacak. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının gelmesi ile beraber Müslümanların Ramazan heyecanı da arttı. İslam dinine mensup vatandaşların oruç tutmasının farz olduğu Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Ramazanın ilk gününün hangi tarihe denk geldiği ve ilk sahurun hangi gün yapılacağı merak edildi.

  Ankara’da Sahura Hangi Gün Kalkılacak 2021? 2021 Ramazan İlk Günü Ne Zaman?

Ankara ve Türkiy'de Ramazan Ayı ilk olarak sahura 1 Nisan 2022 Cumartesi günü kalkılacak. Ramazan ayının ilk günü ise 2 Nisan 2022 Cumartesi günüdür. İşte 2022 Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2022

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

02 Şub 2022 - 18:31 - Yaşam

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