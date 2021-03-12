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- 12 Mar 2021 - 18:05 G: 12 Mar 2021 - 19:41

Esra Erol’da Skandal Aile Olayı! Mutfaktaki Fırını Aldı, Başka Kocaya Kaçtı! Tam 10 Yıldır Kocasını Hissettirmeden Aldattı! Tek İsteği Anlaşmalı Boşanmak Ama…

ATV ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan Esra Erol’da yaşanılan o olay milyonları şoka uğrattı. Yaşanan skandal olay ağızları açık bıraktı. Tam 10 yıldır eşini aldatan kadın ise canlı yayına çıktı ve asıl kocasıyla canlı yayında resmen yüzleşti. Çocukları olmadığı için İsmail Bey bu ilişkilerine özellikle ayrı bir özen gösterdiğini dile getirdi, ama acımasız kadın bunu tamamen reddetti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

15 yıllık evlilikleri boyunca, mutlu olmadığını dile getiren İsmail Beyin eşi olan Hanım’dan itiraflarda gecikmedi. “Ayağında benim aldığım ayakkabı var buraya onunla gelmeye utanmadın mı” sözleri ise seyircilere büyük bir şok yaşattı. Kendi parasıyla aldığı fırını da alıp kaçan İsmail’in eşi Hanım kayıp ilanı verilmesi hakkında ise açıklamalar yaptı…

Hakkı ile Hanım’ın iki gün önce bunu planladıklarını dile getiren İsmail Beyin eşi Hanım, bunu karşılıklı olarak istediklerini de açıkladı. Eşyaları yavaş yavaş topladığını dile getiren İsmail Beyin eşi ise sakinliğini koruyarak açıklamalar yaptı. “Kendi paramla aldığım ne varsa hepsini topladım götürdüm. Onun aldığı, onun para verdiği hiçbir şeye elimi sürmedim” sözlerini dile getirdi.

12 Mar 2021 - 18:05 Ankara- Dizi Haberleri

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