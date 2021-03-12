Esra Erol’da Skandal Aile Olayı! Mutfaktaki Fırını Aldı, Başka Kocaya Kaçtı! Tam 10 Yıldır Kocasını Hissettirmeden Aldattı! Tek İsteği Anlaşmalı Boşanmak Ama…

15 yıllık evlilikleri boyunca, mutlu olmadığını dile getiren İsmail Beyin eşi olan Hanım’dan itiraflarda gecikmedi. “Ayağında benim aldığım ayakkabı var buraya onunla gelmeye utanmadın mı” sözleri ise seyircilere büyük bir şok yaşattı. Kendi parasıyla aldığı fırını da alıp kaçan İsmail’in eşi Hanım kayıp ilanı verilmesi hakkında ise açıklamalar yaptı…

Hakkı ile Hanım’ın iki gün önce bunu planladıklarını dile getiren İsmail Beyin eşi Hanım, bunu karşılıklı olarak istediklerini de açıkladı. Eşyaları yavaş yavaş topladığını dile getiren İsmail Beyin eşi ise sakinliğini koruyarak açıklamalar yaptı. “Kendi paramla aldığım ne varsa hepsini topladım götürdüm. Onun aldığı, onun para verdiği hiçbir şeye elimi sürmedim” sözlerini dile getirdi.