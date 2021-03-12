Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde O İsim Kıskançlıktan Çatladı! Seyircilerin Yağları Eridi, Paylaşımlar Art Arda Geldi! “Asla Esas Kadın Olamazsın!”
ATV ekranların başarılı yapımları arasında yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde birçok seyirci derin bir nefes almıştı. Yıllar sonra Demir'e gelen Züleyha itirafı milyonları şok etmişti. Ekranlara gelen son bölüm Perşembe gününde reytinglerde ilk sıraya gelmesine neden olmuştu. Her hafta Perşembe günü ATV ekranlarından sevenleriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha kaybolmuştu.
Fikret'in bir şeyler sakladığını anlayan Züleyha, Fikret'i takip ederek nereye gittiğini anlamak istedi. Ormanlık alana doğru giden Fikret takip edildiğini ise kısa bir süre sonra anladı. Bunun üzerine Fikret ve Züleyha, tartışmaya girdiler. Fikret kendini tutmayarak Züleyha'nın boynunu sıkmaya başladı. Kendine geldiğinde ise Züleyha'dan özür diledi.
Çok sevilerek izlenen dizinin son bölümünde Demir, Züleyha'ya yalan söyleyerek sevgilisi Ümit ile bierlikte Adana'dan ayrılarak Antalya'ya yolculuk ettiler. Züleyha ise Sevda Hanım'la, Demir'in yokluğunda alışveriş yapmak istediler. Ümit ile Demir ise Demir'in evlilikleri hakkında konuşmaya başladılar.
12 Mar 2021 - 19:50 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.