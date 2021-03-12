Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde O İsim Kıskançlıktan Çatladı! Seyircilerin Yağları Eridi, Paylaşımlar Art Arda Geldi! “Asla Esas Kadın Olamazsın!”

Fikret'in bir şeyler sakladığını anlayan Züleyha, Fikret'i takip ederek nereye gittiğini anlamak istedi. Ormanlık alana doğru giden Fikret takip edildiğini ise kısa bir süre sonra anladı. Bunun üzerine Fikret ve Züleyha, tartışmaya girdiler. Fikret kendini tutmayarak Züleyha'nın boynunu sıkmaya başladı. Kendine geldiğinde ise Züleyha'dan özür diledi.

Çok sevilerek izlenen dizinin son bölümünde Demir, Züleyha'ya yalan söyleyerek sevgilisi Ümit ile bierlikte Adana'dan ayrılarak Antalya'ya yolculuk ettiler. Züleyha ise Sevda Hanım'la, Demir'in yokluğunda alışveriş yapmak istediler. Ümit ile Demir ise Demir'in evlilikleri hakkında konuşmaya başladılar.